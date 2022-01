Aithra zoekt ambitieuze vrouwen Noord-Brabant, uitreiking in Breepark

BREDA - Vrouwennetwerk Aithra is op zoek naar ondernemende vrouwen die hun verhaal willen delen door deelname aan de Aithra Awards. Het gaat om vrouwen uit uit Midden- en West-Brabant. Dit om jonge vrouwen te inspireren. Anneke Stins, commercieel directeur van Breepark in Breda won de belofte award in 2018.

Vrouwennetwerk Aithra is op zoek naar ervaren én jonge net gestarte ondernemende vrouwen die hun verhaal willen delen door deelname aan de Aithra Awards.

Het delen van de succesverhalen en het in het zonnetje zetten van de vrouwen achter die successen is nodig. “Om te laten zien dat er echt wel veel ondernemende vrouwen zijn met lef en visie in heel veel verschillende branches”, geeft ondernemer en voorzitter Odette Bakker aan. “Vrouwen zijn over het algemeen wat bescheidener of soms gewoon druk met hun werk. Daarom is het goed om hen een podium te bieden.”

Inspireren

De Aithra Awards voor beloften en al langer aan de weg timmerende vrouwen zijn een vast onderdeel van het programma. Aithra verenigt en inspireert onder meer op die manier al bijna 12,5 jaar ondernemende vrouwen uit bedrijfsleven, overheid en onderwijs. “Daarom bieden we ook verschillende soorten events met diverse thema’s”, vertelt Bakker. “Zoals netwerkborrels, masterclasses en prikkelende bijeenkomsten als ontbijtsessies en inspirerende bedrijfsbezoeken.”

Deelname heeft Anneke Stins, commercieel directeur van Breepark in Breda, veel gebracht. Ze won in 2018 de Belofte Award. “Deelname zorgt ervoor dat je stilstaat bij je eigen ontwikkeling, het geeft je ruimte om terug te kijken en trots te zijn op wat je hebt bereikt.”

“Het is goed om te laten zien dat er al zoveel getalenteerde, ambitieuze vrouwen zijn die aan de top staan of die doen waar ze goed in zijn en hiermee anderen inspireren en mogelijk aanzetten tot het volgen van hun ambities en dromen.”

Deelname is volgens de voorzitter ‘echt een cadeau aan jezelf’. “Reflectie zorgt voor ontwikkeling en daar groei je van, wie wil dat nu niet. Je zult zien dat het je iets brengt als je jezelf laat zien, zeker als blijkt dat je daarmee ook nog eens een inspiratiebron kunt zijn voor anderen.”

Aanmelden

Aanmelden als kandidaat, of iemand anders nomineren voor de Aithra Award of Aithra Belofte Award kan vanaf 13 januari tot 1 maart via awards.aithra.nl en www.aithra.nl. Daarna volgt eerste selectie.

In de volgende ronde krijgen de deelnemers een vragenlijst, waarna er per Award zes kandidaten uitgenodigd worden voor een pitch. Hieruit maakt de jury drie genomineerden per Award bekend. Na een bedrijfsbezoek van de jury maakt Aithra de winnaars bekend tijdens een groot feest op 25 juni in Breepark.