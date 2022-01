Eerste competitiewedstrijd voor NAC in 2022: Voortekenen goed

BREDA - De eerste wedstrijd van het nieuwe jaar voor NAC staat weer voor de deur. De Bredase formatie zal het vanavond in eigen huis opnemen tegen FC Eindhoven.

De eerste wedstrijd van het nieuwe jaar voor NAC staat weer voor de deur. De Bredase formatie zal het vanavond in eigen huis opnemen tegen FC Eindhoven. Eerder dit seizoen ging NAC in- en tegen Eindhoven onderuit met 2-0. Vanavond is er dus een mooie gelegenheid om revanche te nemen.

Goede voortekenen

Kijkende naar het verleden ziet het er goed uit voor de Bredanaars. NAC verloor slechts één van de laatste negentien wedstrijden die het tegen FC Eindhoven speelde in Breda. Daarnaast is de Bredase formatie al acht duels op rij in alle competities ongeslagen in eigen stadion.

Ook vorig jaar verliep de wedstrijd voor NAC prima. Zo werd er in eigen huis met 2-1 gewonnen door doelpunten van Lewis Fiorini en Lex Immers. NAC mist overigens vanavond een vijftal spelers vanwege een (mogelijke) coronabesmetting.

De wedstrijd van vanavond is live te zien op het eerste kanaal van ESPN en begint om 21:00 uur.