Bredase Irene schreef zelfontwikkelingsboek voor porfessionele én sociale ambities

BREDA - Maak werk van AMBITIE! - Zeven pijlers voor leven met AMBITIE! Dat is de titel van het boek, geschreven door de Bredase Irene de Bruijn. Met het boek - dat binnenkort gepresenteerd wordt - hoopt zij mensen te helpen zichzelf te ontwikkelen.

Maak werk van AMBITIE! - Zeven pijlers voor leven met AMBITIE!, zo heet het boek dat de Bredase Irene de Bruijn schreef. ‘’Het is een zelfontwikkelingsboek voor de starters op de arbeidsmarkt tot de doorgewinterde professional’’, aldus Irene. ‘’Het gaat niet alleen om professionele ambities, maar ook om ambities op sociaal en privévlak.’’

Irene denkt dat veel mensen alles op de automatische piloot doen en meedeinen op wat er in de wereld en in hun eigen omgeving gebeurt. Hierdoor zouden zij minder stilstaan bij wat zijzelf willen doen en bereiken. Het voornaamste doel van Irene is mensen meer grip op hun leven te laten krijgen en meer levensgeluk te ervaren.

Het boek

AMBITIE! is een aanpak om je professionele en persoonlijke ambities om te zetten in daden en het beste uit jezelf te halen. Het is een persoonlijk leiderschapsaanpak met toegepaste Neurolinguistisch programmeren (NLP).

Irene vindt hierbij aandacht voor jezelf en aandacht besteden aan wat jij wilt zeer belangrijk. Ook een positieve en groei-mindset waarbij je rekening houdt met jouw behoeften en interesses noemt ze als belangrijke factor. Daarnaast moet je volgens Irene inzet tonen en je energie goed verdelen.

Boekpresentatie

Het boek presenteren doet Irene niet alleen.De middag wordt geopend door Margreet Toonen, directeur De Rooi Pannen Breda. Ook is er een online gast in de naam van Tim Clark, ontwikkelaar van Business Model You & Teams en Amerikaanse best seller auteur.

Clark is voor Irene een heuse inspiratiebron waardoor ze werk maakt van haar persoonlijke en professionele ambities. ‘’En ik ben heel erg vereerd dat ik het eerste exemplaar aan hem virtueel mag overhandigen.’’ Daarnaast is ook Erna Smeekens van de Tientjes Academie Breda waar Irene NLP opleidingen heeft gevolgd aanwezig.