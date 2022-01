Mede-eigenaar worden van Brouwerij Frontaal? Nog maar 17% van aandelen beschikbaar

BREDA - Wil jij nog mede-eigenaar worden van Brouwerij Frontaal? Dan moet je opschieten, want morgenavond loopt de crowdfundingsactie waarmee je aandelen in het bedrijf kunt kopen namelijk af. Ook zijn er nog maar 17% van de aandelen beschikbaar.

In september lanceerde Brouwerij Frontaal een crowdfundingsactie om 5 miljoen euro op te halen. Dit geld wil de Bredase brouwerij investeren in een nieuwe locatie voor de brouwerij en het brouwcafé in Breda-Noord. “We gaan verhuizen naar een nieuw pand, met een nieuwe brouwinstallatie en afvullijn om aan de vraag naar ons bier te blijven voldoen”, legde Roel Buckens, oprichter en eigenaar van Brouwerij Frontaal, destijds uit. “De productie draait momenteel op volle toeren en de vraag blijft maar toenemen. We willen een serieuze stap nemen.”

En dat streefbedrag komt steeds dichterbij. “In de afgelopen vier dagen is het enorm snel gegaan”, schrijft Brouwerij Frontaal. “Er is voor ruim 700.000 euro geïnvesteerd door 500 nieuwe investeerders. Dit betekent dat er nog maar krap 18.000 aandelen beschikbaar zijn en de laatste 17% in zicht komt.” Wie investeert in de Frontaal, wordt mede-eigenaar van de lokale brouwerij. “Naast je beloning voor je investering krijg je anderhalve maand gratis lidmaatschap op onze beerclub, ga je meedelen in de winst en wordt je uitgenodigd voor de jaarlijkse investeerdersborrel. Als kers op de schuimkraag kan je overal roepen dat je mede-eigenaar bent van brouwerij Frontaal.” Is dit echt iets voor jou? Dan moet je opschieten. De crowdfundingscampagne sluit namelijk morgenavond.