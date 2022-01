Maak een moon wandeling door Breda: ‘Het sprookjesachtige verhaal laat je anders kijken naar de maan’

BREDA - Maanliefhebbers opgelet! Ondanks dat de enorme maan in de Grote Kerk slechts één week te bezichtigen was, is er een alternatief. Je kunt nu namelijk een moon wandeling maken door de stad waarbij je van alles leert over het bijzondere hemellichaam.

Met een doorsnede van maar liefst zeven meter, en gevuld met led-licht, trok de mega maan die sinds begin december in de Grote Kerk hing veel aandacht. Het bijzondere kunstwerk trok in één week tijd meer dan vijfduizend bezoekers. Helaas moest de expositie toen al weer de deuren sluiten door de coronamaatregelen. Een flinke domper voor mensen die Museum of the Moon nog wilden bezoeken.

Gelukkig is er wel nog een bijpassend alternatief. Tijdens een moon wandeling loop je een prachtige route door een verlicht Breda, waarbij je door de maan langs de verschillende straten wordt gevoerd. Onderweg krijg je een bijzonder verhaal te horen over het hemellichaam. “Een sprookjesachtig verhaal dat je anders laat kijken naar de maan en waarbij je geniet van al het moois dat Breda je te bieden heeft”, aldus Breda Wandelt. Voordeel van de wandeling is dat je deze in je eigen tijd kunt maken. “De beste tijd is als de avond valt en de maan tevoorschijn komt”, legt Breda Wandelt uit. “Jong en oud kan van dit verhaal genieten. Om je wandeling compleet te maken kan je bij verschillende horeca aanmeren voor een lekker glaasje Glühwein, chocomelk of iets anders.”

De wandeling is zo’n vier kilometer lang en maakt stops bij diverse horecazaken. Deelname kost 3,95 euro per persoon. Voor dit bedrag krijg je een routebeschrijving, ingesproken verhaal en leuke weetjes over de maan. Het is wel de bedoeling dat je zelf een mobiele telefoon en koptelefoon/oortjes meeneemt.

Wil je een stukje van het verhaal luisteren of meedoen aan de wandeling? Kijk dan hier voor meer informatie.