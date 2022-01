Burenruzie in de wijk Haagpoort loopt uit op bedreiging met mes: Man (52) aangehouden

BREDA - Een burenruzie in een straat in de wijk Haagpoort is afgelopen nacht uitgelopen op een bedreiging met een mes. Hiervoor werd een 52-jarige Bredanaar aangehouden als verdachte.

Rond 01.10 uur kwam er een melding binnen bij de politie van een conflict op straat in de wijk Haagpoort. Eenmaal daar zagen agenten een man emotioneel schreeuwen naar een woning. Er zou zomaar op zijn ramen zijn gebonkt en daar verdacht hij een van die bewoners van. In de deuropening van de woning stond een man met een groot keukenmes in zijn handen.