Bredanaars geven kerstboom een tweede leven: ‘Ik geef mijn kind graag mee dat het anders kan’

BREDA - Staat jouw kerstboom al op straat of heb je hem met oud en nieuw in de brand gestoken? Daar kan niet iedereen ‘ja’ op antwoorden. De Bredanaars die hun boom vandaag bij BeterBoompje kwamen inleveren, kiezen namelijk voor een duurzame optie. Ze geven de sfeermaker van de feestdagen een tweede leven.

BeterBoompje verkocht dit jaar duizenden kerstbomen met kluit om ze na de feestdagen weer terug te planten. Het doel is om de kerstbomenmarkt te verduurzamen. “Dat vrijwel alle kerstbomen in januari als afval op straat komen te staan, kan anno 2021/22 echt niet meer”, vertelt initiatiefnemer Frank Haagen.

Deze gedachte leeft duidelijk bij meer mensen. De kerstbomen stonden vanmorgen in de rij bij het inleverpunt van BeterBoompje bij Frontaal in Breda. Zo’n zware boom vervoeren blijkt nog een hele klus. Dit zorgde voor de meest creatieve verschijnselen. De bomen kwamen met de auto, voor of achter op de fiets, op skateboards, in de bolderkar, met de kruiwagen en er droegen mensen hun kind op de schouder en plaatste de boom inruil daarvoor in de buggy.

De kerstbomen werden op allerlei manieren vervoerd



Foto: Jeanneau van Beurden

De Bredanaars die hun boom vandaag kwamen afgeven zijn blij met de duurzame optie. In de meeste gevallen omdat ze hun steentje kunnen bijdragen aan duurzaamheid, maar ook omdat het zelf terugplanten een stuk lastiger blijkt te zijn. “Ik heb het één keer zelf geprobeerd, maar na een paar weken is de boom dan toch bruin”, vertelt één van de mensen die het terug planten dit keer toch maar aan de experts overlaat. Opvallend is de hoeveelheid ouders die met hun kinderen een boom terug komen brengen. Eén van hen doet dit met een duidelijke reden. “Een boom uit het bos halen en vervolgens in huis dood laten gaan heeft wat lugubers. Ik geef mijn kind graag mee dat het ook anders kan.” Voor andere gezinnen lijkt het ook op een uitje in deze periode waar weinig kan.

Het vak waar mensen hun kerstboom neer konden zetten stond binnen twee uur bomvol. De meeste van deze bomen zijn in tijdens de kerstperiode goed verzorgd en maken goede kans op overleven. “Ongeveer 75 procent zal het halen”, verwacht Frank. In de toekomst hoopt hij op een BeterBoompje-bos waar de terug geplante bomen om het jaar als kerstboom kunnen fungeren. Voor nu zullen de bomen naar de bossen in Utrecht gaan en niet opnieuw in de woonkamer eindigen.

Heb je nog een niet bij BeterBoompje gekochte kerstboom die je wil terug planten, dan kan dat nog. “Als de boom maar goed is verzorgd en er moet natuurlijk een kluit aanzitten”, grapt Frank. Via de website van BeterBoompje is je kerstboom eenvoudig aanmelden. Na aankoop van het terugplantticket kan je je boom tot en met 11 januari tussen 10.00 en 17.00 afgeven bij het Kerstbomenhof, Bergen 61 in Terheijden. De kosten die hiervoor worden gerekend komen ten goede aan het kerstbomenbos.



Het aangewezen vak stond zo vol met kerstbomen. - Foto: Jeanneau van Beurden