Laboratorium voor productie van GHB aangetroffen in woning aan Frans Heijlaertsplein

BREDA - De politie heeft woensdag in een woning aan het Frans Heijlaertsplein in Breda een laboratorium voor de productie van GHB aangetroffen. Er werd onder andere zo’n 25 kilo aan grondstof in beslag genomen. De 29-jarige bewoner krijgt een proces-verbaal.

De afgelopen zes weken kwamen er maar liefst twaalf overlastmeldingen bij de politie binnen over een woning aan het Frans Heijlaertsplein. Agenten hadden het vermoeden gekregen dat de bewoner zelf GHB produceert en gebruikt. Er zouden daarvoor ook bezoekers langskomen. Daarom besloot de politie woensdag 5 januari de woning te controleren.

Er werd ook daadwerkelijk een laboratorium voor de productie van GHB aangetroffen. Een tapijt op de eerste verdieping was aangetast en uitgebeten door een agressieve vloeistof. In de slaapkamer stond een roestvrijstalen kookpan met daarin circa tien liter van een zurige vloeistof. Ook stond er een RVS-pan met daarin een doorzichtige vloeistof. In totaal werd er zo’n 25 kilo aan grondstof in beslag genomen. Verder werden er een flesje met GHB, jerrycans, verpakkingen natriumhydroxide en petflessen aangetroffen.

De politie maakt van de bevindingen een bestuurlijke rapportage op voor de gemeente Breda. De 29-jarige bewoner krijgt een proces-verbaal.



Er werden diverse vloeistoffen aangetroffen in de woning. - Foto: Politie Breda