Adriaan van Bergenstraat na recente herinrichting weer op de schop: ‘Invalidenparkeerplaatsen en laadpalen voldoen niet’

BREDA - De Adriaan van Bergenstraat is onlangs volledig heringericht. Om de verkeersveiligheid te waarborgen is van deze straat een fietsstraat gemaakt. Maar niet alle werkzaamheden zijn geheel volgens plan verlopen. Zo blijkt achteraf dat de invalidenparkeerplaatsen niet voldoen en ook het laden van je elektrische auto is vrijwel onmogelijk, doordat de palen te ver van de parkeerplaatsen af zijn geplaatst. “De situatie is bij ons bekend”, aldus de gemeente.

De Adriaan van Bergenstraat is onlangs volledig opnieuw ingericht. Van de straat werd een fietsstraat gemaakt. Voor de veiligheid van fietsers verving de gemeente het haaks parkeren door langsparkeren. De weg werd 5 meter breed mét rood asfalt. In het midden van de weg is een verhoogde afscheiding geplaatst.

Maar niet alle werkzaamheden zijn volledig volgens plan verlopen. Zo blijkt namelijk dat de situatie in de straat voor zowel elektrische als invalidenweggebruikers niet optimaal is. Het is voor mensen met een elektrische auto bijna onmogelijk om hun auto op te laden, omdat de laadpalen te ver van de parkeervakken af zijn geplaatst. En ook de invalidenparkeerplaatsen voldoen niet. “De situatie is bij ons bekend”, aldus de gemeente.

De gemeente is dan ook druk bezig om de huidige situatie aan te pakken. “Het aanvragen van aanpassingen van laadpalen vergt echter de nodige proceduretijd”, aldus de gemeente. “Als gevolg daarvan is de paal op de ‘oude’ situatie blijven staan; de parkeerplaatsen zijn op een andere plek terecht gekomen. De voorlopige planning is dat de laadpaal in de tweede helft van februari wordt geplaatst.”

Voor de aanpassingen aan de invalidenparkeerplaatsen is de gemeente in gesprek met Breda Inclusief. “Inmiddels is met vertegenwoordigers van Breda Inclusief een rondgang gemaakt over de Adriaan van Bergenstraat en de kruising met de nieuwe Prinsenkade”, aldus de gemeente. “Daaruit is naar voren gekomen dat de huidige invalidenparkeerplaatsen niet voldoen. In overleg is een nieuwe locatie aangewezen voor de invalidenparkeerplaats. Als die is gerealiseerd, komen de huidige invalidenparkeerplaatsen weer beschikbaar voor regulier parkeren. Op deze nieuwe situatie zullen de parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen worden aangepast”, aldus de gemeente. “Op verzoek van Breda Inclusief worden ook enkele geleidelijnen aangepast.”