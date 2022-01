Weerbericht Breda: ‘Echt winterweer kunnen we komende dagen wel vergeten’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 10 januari en de komende dagen.

Boven Scandinavië ligt een hogedrukgebied met een uitloper naar onze omgeving. Het heeft een filiaaltje boven het westen van Duitsland. Dit filiaaltje ontwikkelt zich tot een aparte sterke hogedrukgebied. Het zal langzaam via onze omgeving naar de Britse eilanden trekken. Dit heeft als gevolg dat we echt winterweer de komende week wel kunnen vergeten. Hooguit lokaal wat lichte vorst. Voor echt winterweer zou je kunnen afreizen naar de Ardennen. Daar ligt momenteel een pak van ongeveer 20 cm sneeuw en vriest het in de nacht een graad of 8 met overdag maxima rond het vriespunt.



Verwachting voor maandag 10 januari 2022

De wolkenvelden die vanochtend boven Brabant hingen zijn hardnekkig. Het is de vraag of de zon er door komt. Die kans is het grootst in het oosten van Brabant. Met zon wordt het nog ca 6 graden. In gebieden met hardnekkige wolken wordt het 4 graden. Wind is er niet of nauwelijks vanuit het zuiden. Het voelt waterkoud aan.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 11 januari 2022

Aan het begin van de nacht kan het lokaal licht vriezen tot -2 graden, ergens anders minima rond het vriespunt. Grootste kans op lichte vorst in het oosten van de provincie. De dag begint met laaghangende wolken en/of mist. Verder kan de zon tijdelijk even doorkomen, maar vanaf het westen nadert een afzwakkende storing. Die geeft weer meer gesloten bewolking. In de avond valt daar lokaal een spatje regen uit. De zuidenwind is zwak en het kwik loopt niet verder op dan naar 3 of 4 graden. Gevoelsmatig blijft het waterkoud.



Woensdag 12 januari 2022

Het is saai, maar ook woensdag brengt grijs weer met wolkenvelden. Het blijft droog en er zal weinig of geen zon voorkomen. Lokaal in de middag een zonnige knipoog. De wind blijft zwak en draait naar het westen. Het wordt wel iets zachter met 5 graden in Oost-Brabant tot 6 graden in het westen van de provincie. Het blijft gevoelsmatig onaangenaam.



Donderdag 13 januari 2022

Op donderdag weinig of geen verandering. Veel wolkenvelden, droog, weinig of geen zonneschijn. Er waait een zwak westenwindje bij ongeveer 6 of 7 graden. En gevoelsmatig is het geen aangenaam weer. Een beetje guur.



Zo was het weer zondag 9 januari 2022

Maximumtemperatuur: 7,3 graden

Minimumtemperatuur: -0,5 graden

Neerslag: 4,8 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 10 januari 2022 om 12.00 uur