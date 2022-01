OMT adviseert: ‘Op meer plekken medisch mondmasker dragen’

BREDA - Het Outbreak Managment Team (OMT) adviseert het kabinet om de mondkapjesplicht in publieke ruimtes uit te breiden voor mensen van dertien jaar of ouder, ongeacht of er voldoende afstand gehouden kan worden.

Zo zou volgens het advies het mondkapje ook op gaan bij drukke winkelstraten, sportevenementen en demonstraties. Naast dat, zou het mondmasker op meer binnenruimtes gedragen moeten worden dan alleen in winkels en supermarkten, zoals het hoger onderwijs en culturele instellingen. Daarnaast zouden mensen die binnen zitten ook voortaan een mondmasker moeten dragen. Dat geldt dan ook voor mensen die op kantoor werken, tenzij er voldoende ventilatie is en een beperkt aantal mensen op de werkruimte aanwezig zijn.

Het OMT adviseert ook om alleen chirurgische (blauwe) mondkapjes te dragen. Deze biedt volgens het adviesorgaan betere bescherming tegen uitstoot van virusdeeltjes in de omgeving en infectie dan niet-medische mondmaskers. Kwetsbare personen kunnen naast een chirurgisch mondkapje, ook overwegen om een FF2P mondmasker te dragen op plekken waar geen voldoende afstand gehouden kan worden, geen goede ventilatie is en waar aerosolvorming optreedt (zingen, schreeuwen etc.).

Hoewel het FF2P-masker betere bescherming biedt, adviseert het OMT om het niet te lang te dragen. ‘’Bij langdurig gebruik kunnen klachten als benauwdheid, kortademigheid, vermoeidheid en hoofdpijn optreden. Een FF2P-masker is daarom zelfs gecontra-indiceerd bij mensen met een longaandoening en bij zwangere vrouwen. De kans is groot dat het masker sneller afgedaan wordt als het draagcomfort niet zo goed is.’’

Het nieuwe kabinet, Rutte IV, beslist op vrijdag 14 januari welke beslissingen er genomen worden. Daarbij wordt gekeken of de huidige lockdown ten einde komt, of verlengd wordt.