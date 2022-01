NAC wil met leefstijlprogramma supporters stimuleren hun gezondheid te verbeteren

BREDA - Met het leefstijlprogramma NAC Telt probeert de Bredase voetbalclub supporters te stimuleren hun gezondheid te verbeteren. Aan de slag gaan om meer te bewegen, gezonder eten en een betere balans krijgen tussen actief zijn en ontspannen, dat is het doel. De supporters krijgen verschillende tips om persoonlijke leefstijlveranderingen in te passen in het dagelijkse leven.

Tijdens het project nemen supporters twaalf weken deel aan een persoonlijk traject. In de tweede helft van 2021 is het eerste traject succesvol gedraaid. In het project krijgen de deelnemers aan het begin en het eind van het traject een meetmoment. “Op deze manier zien ze de progressie die zij geboekt hebben in de zwoegende weken”, aldus NAC.

Tijdens het traject krijgen deelnemers twee keer in de week (maandag- en donderdagavond) beweegmomenten in het stadion door professionele coaches. Bovendien worden er vier tot vijf challenges aangeboden en krijgen de cursisten om de drie weken een workshops op basis van voeding, beweging en mindset.

Als de coronamaatregelen het toelaten, start het project op maandag 7 maart 2022. Deze dag zal in het teken staan van een kick-off waarbij het eerste meetmoment en de eerste workshop plaatsvinden. Inschrijven kan tot 28 februari 2022.

Robbie Haemhouts, oud-NAC speler, jeugdtrainer en personal coach van beroep, zet zich in als ambassadeur van het project. Hij daagt de supporters uit om deel te nemen en ondersteunt hen met het worden van de betere versie van henzelf.