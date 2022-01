Radio Pannekoek verkeert in zwaar weer: ‘Crowdfundactie kan ons helpen’

BREDA - De horeca is één van de sectoren die het hardst is getroffen door corona. Personeelstekorten, meerdere sluitingen en aangepaste openingstijden. Ook voor Radio Pannekoek aan de Veilingkade is het een lastige periode geweest. Inmiddels staat het water de eigenaren aan de lippen en is een crowdfunding noodzakelijk.

“We kunnen er even niet meer omheen. Niet alleen zijn we nog steeds verplicht dicht te blijven door aanhoudende maatregelen, ook krijgen we niet de passende steun waar wij wel recht op hebben als startende onderneming. Het resultaat is dat we ondanks een bezorgservice en loket onze lasten niet meer kunnen dragen/betalen”, aldus Mauro Boer, één van de eigenaren van Pannekoek.

“Doordat wij bij de start van Radio Pannekoek een (administratief) slapende bedrijfsvorm hebben gebruikt, die al eerder was opgezet, vallen wij niet onder de regeling van de overheid voor compensatie”, aldus Mauro. “We ontvangen dus nul steun. Dit zorgt ervoor dat we onze rekeningen nog maar moeilijk kunnen betalen. We hebben gedaan wat we konden, maar alleen een snelle (volledige) heropening, zou ons nu eventueel nog kunnen redden zonder hulpmiddelen.”

Aanstaande vrijdag horen de eigenaren huidige lockdown verlengd wordt en of Pannekoek dus gesloten moet blijven. “Ik zie het niet heel positief in. Wij verwachten dat we zeker deze maand en misschien ook wel heel februari nog dicht moeten blijven. Als dat zo is, wordt het ons wel echt heel lastig gemaakt. Daarom vragen we nu om hulp.”

Crowdfunding

Om de komende tijd goed door te komen, willen de mannen van Pannekoek zo’n 20.000 euro ophalen. “Daarmee kunnen we ons personeel en openstaande schulden betalen”, aldus Mauro. “We hopen dat we daarna weer gewoon volledig mogen gaan draaien, dan kunnen we de kosten wel weer recht trekken. Het belangrijkste is dat we eerst de komende maanden door zien te komen.” De uitbaters hopen het bedrag voor het eind van deze maand binnen te halen.

Gasten kunnen een dinerbon kopen, die ze later kunnen uitgeven bij het restaurant. “Ook kunnen ze natuurlijk hun geld doneren”, aldus Mauro. “Het idee is simpel. Gasten hebben nu de kans om ons de winter door te helpen door op voorhand hun diner of borreltje bij Radio Pannekoek af te rekenen. In ruil daarvoor krijgen zij een dinerbon, die vanaf april te verzilveren is. De bon zal een jaar geldig zijn.”

The Legends van Pannekoek

Na deze campagne worden alle namen van de ‘donateurs’ vereeuwigd in Radio Pannekoek. “We gaan dan een groot bord aan de muur hangen met alle namen erop. Zo zullen we nooit vergeten wie voor ons in de bres zijn gesprongen tijdens deze lastige periode!”

Wil jij de mannen van Radio Pannekoek ook een handje helpen? Ga naar www.radiopannekoek.nl/crowdfunding.