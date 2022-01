Jeugd mag vanaf vandaag weer buiten trainen in de avond

BREDA - Goed nieuws voor jongeren tot en met 17 jaar! Vanaf vandaag mogen zij namelijk weer tot 20.00 uur buiten sporten. Dankzij de verruiming kunnen jongeren weer langer trainen op de velden.

De buitensport-tijden voor jongeren tot en met 17 jaar zijn sinds vandaag verruimd. Zij mogen buiten weer sporten tot 20.00 uur, in plaats van 17.00 uur. Volwassenen, vanaf 18 jaar dus, mogen nog steeds niet na 17.00 uur trainen, en dat zal mogelijk inhouden dat veel competities bij de amateurs begin februari nog niet kunnen worden hervat.

Persconferentie

Vrijdag staat ons weer een persconferentie te wachten, om 19.00 uur. Dan horen we of er versoepelingen plaatsvinden, of dat de lockdown toch weer wordt verlengd. Het is de eerste persconferentie met het nieuwe kabinet.