Boemeldonckse BAK-zittingen verplaatst: ‘Wordt hard gewerkt achter de schermen’

PRINSENBEEK - De Boemeldonckse BAK-zittingen zijn verplaatst naar mei. De zittingen, die worden gezien als de voorbereidingen voor het carnavalsfeest in Prinsenbeek, werden al eerder verplaatst. “Er wordt hard gewerkt achter de schermen.”

Na de bekendmaking van de nieuwe data voor de Kinderoptocht en de Grote Optocht, wordt er achter de schermen ook hard gewerkt aan het samenstellen van de rest van het programma rondom het Boemeldonckse carnaval. “Wij hopen dit op korte termijn met alle Boemeldonckers te kunnen delen”, aldus de organisatie. “Toch hebben we al een Save The Date. Zet alvast in je agenda dat de BAK-zittingen plaatsvinden op 13, 14, 20, 21 en 22 mei. Het beloven mooie voorstellingen te worden.”

BAK-zittingen

De BAK-zittingen vinden jaarlijks vier avonden en één middag lang plaats in Prinsenbeek. Deze avonden worden georganiseerd om het Boemeldoncks publiek te vermaken. Sketchen, liederen, dans en nog veel meer worden dan uitgevoerd. “Deze vier avonden en middag is het volle bak in De Drie Linden. Een kleintheater met een groot karnavalesk karakter en van een hoog niveau. Voor en door Boemeldonckers. Vaste ingrediënten zijn de BAK-kletsers, die belangrijke (Boemeldonckse) thema’s onder de loep nemen, afgewisseld met andere karnavaleske uitingen.”