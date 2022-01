Emma (17) en Shanisha (15) uit Breda finalisten Miss Teen of Noord-Brabant

BREDA - De 17-jarige Emma Smorenburg en de 15-jarige Shanisha Cijntje uit Breda staan in de finale van Miss Teen of Noord-Brabant. De scholieren van het Mencia en de Nassau nemen het in maart tegen zeventien andere mooie Brabantse tieners op. “Als je denkt dat een missverkiezing gaat over wie het knapste gezicht heeft, dan heb je het mis’, aldus Emma.

Eindexamen doen in het tweetalig vwo op het Mencia, werken bij een restaurant en meedoen aan een missverkiezing. “Ik dacht ik doe het gewoon”, aldus de zeventienjarige Emma Smorenburg. “Als je nou denkt ‘een missverkiezing gaat over wie het knapste gezicht heeft’, dan heb je het mis”, vertelt Emma. Het gaat volgens haar juist over sterke vrouwen, voor jezelf opkomen en trots zijn op wie je bent. “En dat is precies de reden dat ik besloot me in te schrijven.”

Voor de vijftienjarige Shanisha Cijntje, die in 4 mavo op de Nassau zit, was deelnemen aan een missverkiezing een langgekoesterde droom. “Toch durfde ik me niet zomaar op te geven. Pas toen ik via een privébericht op Instagram benaderd werd met het bericht dat ze graag wilden dat ik meedeed, had ik de moed om mezelf op te geven.” Shanisha onzekerheid speelde hier ook een rol in. .”Ik heb best wel lange en slanke benen en daar ben ik heel lang moeite mee gehad. Door mee te doen wil ik aan anderen laten zien dat je jezelf moet accepteren en je goed bent zoals je bent.”

In totaal schreven 450 Brabantse meisjes zich in voor de wedstrijd. “Ik kreeg al snel het bericht dat ik uitgenodigd was voor de castingdag”, aldus Emma. “Spannend, maar vooral heel leuk natuurlijk. En na één dag met meerdere rondes liep ik met een gekleurde sjerp naar buiten!” Ook Shanisha vond de castingdag erg spannend. “Ik was heel bang dat ik het zou verpesten. Alle andere meiden waren ook heel mooi én competitief. Ik was daarom ook super enthousiast toen ik hoorde dat ik door was.”

Inmiddels zijn Emma en Shanisha vier weken en één shoot verder. “We hebben al een aantal gave opdrachten gekregen”, zegt de mooie Brabantse Emma enthousiast. “Waaronder een hair en make-up challenge. Dat was echt heel leuk”, vult Shanisha aan.

Miss Teen of the Netherlands

Naast haar deelname zet Emma zich ook nog in voor twee goede doelen. “Ik zet me nu onder andere in voor de LINDA.foundation en voor het doel van de hoofdsponsor (WOD4LIFVE) van Miss Beauty of Noord-Brabant.” Ze wil laten zien dat bij een missverkiezing niet alleen om de beauty gaat, maar ook om de brains en het belangeloos iets doen voor een ander. “Mocht ik in maart Miss Teen of Noord-Brabant 2022 worden dan ga ik verder voor Miss Teen of the Netherlands. Natuurlijk wil ik graag winnen, maar dat is niet het belangrijkste. De hele reis ernaartoe is al een hele prestatie!”

Ook Shanisha zou maar al te graag voor de titel Miss Teen of the Netherlands gaan. “Natuurlijk wil ik graag winnen, maar ik vind het nog belangrijker dat ik aan mensen kan laten zien dat je jezelf kan accepteren zoals je bent. Ik denk dat veel meiden zich in mij kunnen herkennen en misschien blink ik daardoor ook juist uit.”