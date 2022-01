Bouw 53 sociale huurwoningen aan Stationslaan stap dichterbij

BREDA - De gemeente Breda en woningcorporatie Alwel hebben de haalbaarheidsstudie voor de bouw van 53 sociale huurwoningen aan de Stationslaan positief afgerond. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de herontwikkeling van de voormalige ‘Harley’-locatie.

Woningcorporatie Alwel wil de voormalige Harleyshop aan de noordkant van de Stationslaan herontwikkelen. Het gaat om maximaal 53 sociale huurwoningen: 38 woningen met een oppervlakte van 50 vierkante meter en 15 met een oppervlakte van 70 vierkante meter. Alwel en de gemeente Breda werkten sinds juni 2018 aan het haalbaarheidsonderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden voor de bouw van deze sociale huurwoningen. Nu dit onderzoek positief is afgerond, starten Alwel en de gemeente Breda de bestemmingsplanprocedure.

Mix van woningen

“Ik ben enorm blij dat we samen met Alwel de volgende stap in de ontwikkeling van deze 53 sociale huurwoningen kunnen gaan zetten”, aldus wethouder Tim van het Hof. “Een mooi plan op een mooie locatie de Bredase spoorzone, op een steenworp afstand van het centrum van Breda en van het station. Het project draagt bij aan de mooie mix van woningen in het gebied, samen met bijvoorbeeld Eureka en de woningen in Drie Hoefijzers noord. Goed ook om te zien dat in het ontwerp veel aandacht is besteed aan zaken als energie, groen en mobiliteit. En nu willen we de vaart erin houden door ervoor te zorgen dat voor 1 juni aanstaande het bestemmingsplan ter inzage ligt. Ik kijk nu al uit naar het moment dat de eerste schop de grond in kan.”