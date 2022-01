NAC huurt spits Naoufal Bannis voor half jaar van Feyenoord

BREDA - NAC gaat voor een half jaar de 19-jarige spits Naoufal Bannis huren van Feyenoord Rotterdam. Bannis stond vandaag al op het trainingsveld in Zundert. NAC hoopt de spits op tijd speelgerechtigd te krijgen voor het duel met FC Volendam.

Naoufal Bannis, een geboren Hagenaar, begon zijn voetballoopbaan in de jeugd van Haaglandia. Via ADO Den Haag kwam hij medio 2016 bij Feyenoord terecht. Op 4 augustus 2019 maakte hij op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in De Kuip in een competitieduel met Sparta Rotterdam.

Halverwege seizoen 20/21’ werd Bannis verhuurd aan FC Dordrecht. Dit seizoen kwam Bannis tot zeven optredens voor de hoofdmacht van Feyenoord en acht duels voor Feyenoord O21. Edwin de Graaf kent Bannis nog uit zijn tijd als jeugdtrainer bij Feyenoord en is blij de spits toe te kunnen voegen aan de selectie: “We waren nadrukkelijk opzoek naar een spits. Met de komst van Nauofal hebben we die positie ingevuld. Ik ken hem als een hardwerkende leergierige jongen. Hij heeft scorend vermogen en kan zowel als aanspeelpunt als als lopende spits fungeren.”