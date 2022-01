Brand in stroomverdeelkast zorgt voor grote storing in Haagse Beemden

BREDA - Zeker honderdvijftien postcodes in de Haagse Beemden zitten woensdagavond zonder stroom. Enexis heeft daar namelijk te kampen met een storing, die naar verwachting pas rond 21.00 uur is opgelost.

Even voor 19.00 uur gingen de lichten en televisies in vele huizen in de Haagse Beemden uit. Er zouden volgens Enexis zo’n 115 postcodes getroffen zijn door een stroomstoring. Naar verwachting is de storing pas rond 21.00 uur volledig opgelost. “In veel huiskamers zie je nu kaarsjes branden”, aldus een inwoner van de Haagse Beemden. “Ook doet de straatverlichting het in sommige straten wel en in sommige straten niet.”

De reden van de stroomstoring is nog onbekend. Daar wordt door Enexis onderzoek naar gedaan. Kijk hier voor de meest recente informatie.