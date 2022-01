SP stemt tegen benoeming nieuwe wethouder: ‘Belachelijk twee maanden voor de verkiezingen’

BREDA - VVD’er Carla Kranenborg - van Eerd is donderdagavond in de Gemeenteraad benoemd tot wethouder. De Bredase fractie van de SP was het hier echter niet mee eens. Zij vinden het belachelijk dat er twee maanden voor de verkiezingen nog een nieuwe wethouder wordt aangesteld.

Na een periode van vier jaar werd op 16 december bekend dat Greetje Bos haar taken als wethouder voor de gemeente Breda neerlegde. Ze heeft een nieuwe baan als Raadsheer (en rechter in hoger beroep) aan het Gerechtshof in Den Bosch gevonden. De Bredase fractie van de VVD besloot Carla Kranenborg - van Eerd voor te dragen als opvolgster. Zij werd donderdagavond officieel benoemd tot wethouder van Leefbaarheid, Wijkveiligheid, Financiën en Energie. De Bredase fractie van de SP stemde echter tegen deze benoeming. “Niet omdat wij denken dat zij geen goede wethouder zal zijn”, zegt de partij in een statement. “Wel omdat het belachelijk is om twee maanden voor de verkiezingen nog een nieuwe wethouder aan te stellen die straks ook weer recht heeft op wachtgeld.”

Kranenborg - Van Eerd is de derde wethouder die kort voor het einde van de bestuursperiode wordt aangesteld. Eerder dit jaar stopten Miriam Haagh (PvdA) en Paul de Beer (D66) al als wethouders en werden Arjen van Drunen (PvdA) en Tim van het Hof (D66) benoemt. “Mochten deze wethouders niet meer terugkomen na de verkiezingen dan kost dat de Bredase belastingbetaler vele tonnen. Al na een paar maanden werken heeft een wethouder recht op 2 jaar wachtgeld. Na een half jaar is dat zelfs meer dan 3 jaar”, stelt de SP. “ Nogmaals niets ten nadele van Carla Kranenborg-van Eerd. Sterker nog: wij denken dat zij een uitstekende wethouder had kunnen zijn. Beter had de VVD haar al vier jaar geleden naar voren geschoven als wethouder in plaats van de voor Breda nieuwe en zeer teleurstellende Greetje Bos. Maar deze blunder twee maanden voor de verkiezing proberen te herstellen op kosten van de Bredase belastingbetaler, daar doet de SP-fractie niet aan mee.”