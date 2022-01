VVD over incident Den Hey-Acker: ‘Onacceptabel dat Bredanaars in gevaar zijn gebracht’

BREDA - Afgelopen woensdag werd de 21-jarige Kenneth B. in België doodgeschoten nadat hij uit jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda ontsnapte. Een incident waardoor Bredanaars in gevaar zijn gebracht, stelt de Bredase VVD. Zij willen daarom van het college weten welke maatregelen er op korte termijn worden genomen om soortgelijke incidenten te voorkomen.

Afgelopen woensdag wist de 21-jarige Kenneth B. te ontsnappen uit jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda, waarna hij net over de grens werd doodgeschoten. De jonge gedetineerde zou woensdagmiddag in een werkplaats buiten de gevangenis aan het werk zijn geweest toen hij twee personeelsleden gijzelde. Vervolgens sloeg hij in een auto op de vlucht en reed hij de grens over. Hierop schakelde de Nederlandse politie Belgische collega’s in. Net over de grens, bij Brecht, zou de Belgische politie de jongen rond 16.00 uur geprobeerd hebben te stoppen. Hierop ontstond een vuurgevecht, waarbij de 21-jarige gedetineerde om het leven is gekomen.

De Bredase fractie van de VVD is geschrokken dat er een gevangene heeft kunnen ontsnappen met alle gevaren voor Bredanaars, personeel en medegevangenen en stelt daarom vragen aan het college. “Aan de dodelijke schietpartij ging een heftige gijzeling vooraf. Een verschrikkelijk drama voor het slachtoffer, de nabestaanden maar ook voor de medewerkers en gevangenen”, vertelt de VVD. “Het is onacceptabel dat onze inwoners door dit soort incidenten in gevaar worden gebracht.” Ook wijst de partij het college erop dat het niet de eerste keer is dat er een incident plaatsvindt met een gevangene van Den Hey-Acker. “Voor de Bredase VVD is het van belang dat de veiligheid van de werknemers, omwonenden en gevangenen gewaarborgd is.”

De fractie wil graag meer informatie over het incident van het college, bijvoorbeeld over het gebruik van een vuurwapen tijdens de gijzeling. Daarnaast willen zij weten hoe de gijzeling en de ontsnapping heeft kunnen. Graag hoort de VVD van het college hoe zij de omgeving beter willen beschermen tegen dit soort incidenten en welke maatregelen er op de korte termijn worden genomen om dit soort incidenten uit te sluiten.

Eerdere gijzeling

Het is niet de eerste keer dat er in de Bredase jeugdgevangenis een gijzeling plaatsvindt. Vorig jaar mei ontstond er een ‘acute situatie’ in Den Hey-Acker waarbij geen contact gelegd kon worden met één van de werknemers. Meerdere eenheden van de politie én speciale arrestatieteams vanuit heel Nederland werden ingeschakeld om de situatie te beëindigen. Uiteindelijk werd een drietal jongeren aangehouden en geboeid door de politie afgevoerd.