Gesprek tussen gemeente en Ennatuurlijk levert niets op: prijsdaling niet mogelijk

BREDA - Het gesprek dat de gemeente Breda heeft gehad met warmteleverancier Ennatuurlijk heeft er niet voor gezorgd dat het explosief gestegen tarief voor stadsverwarming naar beneden gaat. De prijs is gekoppeld aan de gasprijs die de afgelopen tijd gigantisch is gestegen. Ook al gebruikt het warmtenet amper gas, toch namen ook hier de kosten enorm toe.

Gebruikers van het warmtenet schrokken begin januari flink toen zij zagen dat de energietarieven explosief gestegen waren. Inwoners die aangesloten zijn op het warmtenet verwarmen hun huis niet met gas, maar met de restwarmte van de Amercentrale in Geertruidenberg. Maar ondanks dat zij dus niet afhankelijk zijn van de gasprijzen, stegen hun energietarieven wel zeer fors.

De gemeente Breda trok in december 2021 al samen met de gemeente Tilburg en verschillende woningcorporaties en huurdersorganisaties aan de bel bij Ennatuurlijk. Zij deden een dringend beroep om de stijgende gasprijzen niet door te berekenen aan de huurders in hun steden. “Onze huurders zijn aangesloten op het warmtenet van Ennatuurlijk. Zij gebruiken geen gas. We vinden het daarom niet passend om huurders, met vaak toch al een smallere beurs, mee te laten betalen aan de stijgende gasprijzen,” aldus Tonny van de Ven, bestuurder van Alwel, namens de betrokken partijen.

Onlangs voerden de gemeenten Breda en Tilburg opnieuw een gesprek met de warmteleverancier. Maar tevergeefs. Volgens Ennatuurlijk kunnen de hoge tarieven niet dalen. De prijs zou gekoppeld zijn aan de gasprijs die de afgelopen tijd gigantisch is gestegen. Ook al gebruikt het warmtenet amper gas, toch namen ook hier de kosten enorm toe.