De Grote Markt is vandaag even de 'Grotere Markt' (Foto: Breda Maakt Blij)

‘Grotere Markt’ op Grote Markt: 15 winkeliers tuigen kraampje op om voorraden te verkopen

BREDA - De markt die altijd op vrijdag op de Grote Markt staat is een begrip in Breda. Vandaag wordt deze nog een beetje uitgebreid. Vijftien winkeliers uit de binnenstad verplaatsen namelijk hun inboedel naar een kraam op de ‘Grotere Markt’. De actie vanuit Breda Maakt Blij en het Ondernemersfonds Breda moet ondernemers een steuntje in de rug bieden.

De winkeliers uit de Bredase binnenstad moesten bijna een maand geleden hun deuren sluiten. Ondanks dat het er op lijkt dat zij die weer op afspraak mogen gaan openen, wordt er vandaag nog een bijzondere actie georganiseerd. Al jaar en dag stallen diverse marktkoopmannen op vrijdag hun spullen uit op de Grote Markt, maar vandaag wordt de markt nog een beetje groter. Vijftien ondernemers uit de binnenstad pakken hun spullen in de winkel in en verplaatsen deze naar de ‘Grotere Markt’. “De afgelopen week zijn wij van Breda Maakt Blij druk bezig geweest om samen met het Ondernemersfonds Breda en Hans van Wars, van een creatief bureau, een actie voor de ondernemers van de binnenstad op touw te zetten”, legt Thibaud van der Steen uit. “We hebben daarbij ook veel gesproken met winkeliers en wat ook mag binnen de huidige maatregelen. De gemeente gaf namelijk aan dat zij initiatieven die mogen en kunnen ondersteunen. En op de markt staat dat kan en mag gewoon. Daarom vindt ook de gemeente het een mooi initiatief.”

De actie kreeg de naam ‘Grotere Markt’. “Zelfs de borden waarop staat ‘Grote Markt’ zijn vanochtend vervangen voor ‘Grotere Markt’. Daarnaast hebben die deelnemende winkels borden staan dat ze ‘uit verkopen’ zijn en dat ze op de Grote Markt te vinden zijn.” De vijftien enthousiaste ondernemers pakten hun spullen bij elkaar en tuigden vanochtend in alle vroegte hun kraam op. “Winkeliers kunnen op deze manier hun voorraden verkopen en zijn er weer even uit. Ik krijg dan ook hele leuke reacties van hen”, vertelt Van der Steen. “Een van de deelnemende winkeliers verkoopt normaal sneakers. Hij vertelde dat het veel voorbereidend werk was omdat hij normaal de deur gewoon open doet en kan beginnen. Nu moest hij alles naar de markt tillen, maar hij is blij dat hij buiten is.” Ook zijn er meerdere kledingwinkels op de markt te vinden. “De eerste mensen beginnen nu langzaam op de mistige markt te komen en we hebben er veel zin in!”

Of het om een eenmalige actie gaat weet Breda Maakt Blij nog niet. “We moeten vanavond eerst even kijken wat de persconferentie doet, maar winkelen op afspraak is natuurlijk nog steeds niet alles”, legt Thibaud uit. “Als vandaag een groot succes blijkt dan zorgen we misschien dat de ondernemers de komende weken ook nog op de markt kunnen staan. De vijftien kramen waren nu namelijk binnen een dag verdeeld.”



