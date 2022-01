Enes Gulen neemt Sultan aan de Haven over en start een nieuw en trendy concept: ‘Dit is wat Breda nog mist’

BREDA - Een horecazaak beginnen tijdens corona, je moet het maar durven. Enes Gulen gaat de uitdaging aan en nam onlangs restaurant Sultan aan de Haven 10 over. In het pand start hij een trendy horecazaak die bestaat uit een bar, restaurant en cocktailbar, waar in het weekend een DJ draait. “Dit is wat Breda nog mist.”

Onlangs nam horecaondernemer Enes Gulen, die geen onbekende is in de Bredase horeca en zeker tien jaar ervaring heeft, restaurant Sultan aan de Haven 10 over. Volgens hem heeft de Haven veel potentie. “Ik geloof dat de Haven de komende jaren nog aantrekkelijker wordt, maar dan moet het wel meer toffe, leuke en trendy zaken krijgen die bij de locatie passen. Dat was de voornaamste reden dat ik voor het pand van Sultan koos”, legt Enes uit. “Maar ook de ruimte die het pand van Sultan mij biedt spreekt me heel erg aan. Het heeft een groot terras en meerdere verdiepingen. Kortom, een zaak met heel veel potentie.”

Het imago van Sultan verdwijnt dan ook volledig en maakt plaats voor een totaal ander concept. “We gaan een all-day concept creëren, waarin we open zijn van 11.00 tot 02.00 uur. Daarnaast creëren we verschillende ruimtes binnen het pand. Je komt binnen bij de bar, waar je eerst heerlijk kunt borrelen. Verder naar achter is vervolgens het restaurantgedeelte, waar je samen met je vrienden en familie shared dining kunt doen”, legt Enes uit. “Dat wordt een combinatie van kleine hapjes, sushi, pokébowls, internationale gerechten en nog veel meer.” Daar houdt het idee van Enes echter nog niet op. “Op de eerste verdieping gaan we een cocktailbar realiseren, waar in het weekend een DJ draait en tropische cocktails geschonken worden.”

Iedereen is straks welkom in de nieuwe horecazaak, maar het concept van Enes is gericht op 25-plussers. “Ik ben zelf vaak met vrienden te vinden in de stad en ik heb een goed beeld gekregen van wat Breda nog mist. Zo is het verlangen gegroeid om mijn eigen concept te ontwikkelen. Ik heb het gevoel dat wat ik heb ontwikkeld, goed past bij wat deze doelgroep zoekt.”

Risico

Momenteel zijn de Bredase horecazaken door corona nog gesloten, maar dat houdt Enes niet tegen. “Natuurlijk brengt een horecazaak starten tijdens corona risico‘s met zich mee, maar dat is ook zo zonder corona. In deze tijd moet je juist de kansen die op je pad komen goed benutten, want de toekomst weet je nooit zeker. Ik ben heel positief ingesteld en kijk daarom ook zo naar de toekomst.”

Enes kan dan ook niet wachten tot hij de deuren van zijn nieuwe zaak mag openen. “Alles ziet er nu naar uit dat we medio april open kunnen, maar zeker weten doe je het natuurlijk nooit. Ik kan niet wachten op het moment dat we helemaal open zijn en ik mensen zie lachen en ouwehoeren op het terras. Dat iedereen geniet in de zon onder het genot van een cocktail en een hapje eten. Ik hoop vooral dat het idee wat ik voor ogen heb, goed wordt ontvangen door de Bredanaars.”



Het moodboard van de ondernemer voor de horecazaak. - Enes Gulen