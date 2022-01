Bredase Smaakmakers gezocht: ‘Wie maakt de stad nog mooier, warmer en creatiever?’

BREDA - Breda is Breda niet zonder haar inwoners die smaak en kleur geven aan het karakter van de stad. Iedereen doet dat op zijn eigen manier, maar altijd met het doel om Breda mooier te maken. Om deze bijzondere Bredanaars waardering te geven, is Breda Marketing weer op zoek naar een echte Bredase Smaakmaker.

Breda brengt het samen, dat is de koers van de stad voor de toekomst. Hierin vormen de bewoners een belangrijke spil. “Zij maken de stad. Zij maken impact”, aldus Breda Marketing. “Unieke Bredanaars geven smaak en kleur aan het karakter van onze stad. Zij dragen Breda een warm hart toe. Ieder op zijn eigen manier, maar altijd met de motivatie om onze geliefde stad een stukje mooier te maken.” Daarom geeft Breda Marketing deze bijzondere Bredanaars al drie jaar op rij waardering en extra aandacht. “Door de bewoners in beeld te brengen en hen hun eigen verhaal te laten vertellen. Zo laten we de gastvrijheid van Breda zien.”

Liesbeth van Well, die in 2019 uitgeroepen werd tot Bredase Smaakmaker, is nog steeds dankbaar voor de waardering. “Als smaakmaker benoemd te worden, motiveerde me om me nog meer in te zetten voor Breda en gaf mij extra zelfvertrouwen”, legt ze uit. “Ik voel me als Smaakmaker op deze manier nog meer verbonden met de stad.”

ken jij iemand die ook een échte Bredase Smaakmaker is, geef hem of haar dan nu op. Het is hierbij van belang dat er helder en overtuigend wordt uitgelegd waarom diegene de titel verdiend. “Denk daarbij aan wat de positieve impact is op Breda en hoe diegene onze stad (nog) mooier, warmer en creatiever maakt”, legt Breda Marketing uit. Een vakjury gaat vervolgens door alle nominaties heen en beslist wie er tot Smaakmaker verkozen wordt. Diegene krijgt dan een podium voor zijn/haar unieke verhaal door middel van een interview, fotoshoot en een korte documentaire.

Kijk hier voor meer informatie.