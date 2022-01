Toertochten la vuelta door Breda

BREDA - In 2022 komt La Vuelta dan eindelijk voor het eerst naar Nederland. En op zaterdag 13 augustus vindt de Toerversie La Vuelta Holanda plaats in Breda. Vanwege het coronavirus kon de start van de Spaanse ronde niet plaatsvinden in Nederland. Na twee jaar te hebben gewacht, is het jaar dan eindelijk aangebroken.

Op zaterdag 13 augustus vindt de Toerversie La Vuelta Holanda plaats in Breda. Deelnemers hebben de keuze uit drie vrije toertochten van 85, 115 en 165 kilometer. Het parcours volgt voor grote delen het parcours van de derde etappe van de Vuelta. Onderweg zijn sfeervolle verzorgingsposten ingericht en bij de finish worden deelnemers feestelijk in Spaanse sferen onthaald.

Niet alleen wielrenners kunnen genieten van dit prachtige evenement. Er staan namelijk ook twee recreatieve tochten van 35 en 60 kilometer op het programma. Deze routes zijn zowel geschikt voor de stadsfiets, de bakfiets, de e-bike, de handbike als de ligfiets.

Fonds gehandicaptensport

Sporten is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vanwege een handicap, is dit voor zo’n 1,7 miljoen mensen in Nederland het geval. Het Fonds gehandicaptensport heeft de droom om sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken. De organisatie van de Toerversie La Vuelta Holanda helpt graag een handje mee om deze droom werkelijkheid te maken. Tijdens de inschrijving is het daarom mogelijk om een donatie te doen aan het Fonds Gehandicaptensport.

Inschrijven

De inschrijving is inmiddels geopend. Je kunt je inschrijven via de website. De eerste 600 deelnemers profiteren van Super Early Bird korting.