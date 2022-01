Weerbericht Breda: ‘Rustig en mistig, met lokaal zichtwaarden onder de 200 meter’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 14 januari en de komende dagen.



Een uitgestrekt hogedrukgebied ligt boven Europa, waarvan het centrum vrijdag boven Nederland ligt. Dat betekent dat er vrijwel geen luchtstroming is. Hierdoor blijven de mist en laaghangende wolken in een koude plaklaag aan de grond op leefniveau hangen. Het is dan ook de hele dag mistig en grijs, lokaal met zichtwaarden onder de 200 meter, oftewel dichte mist. Er staat vrijwel geen wind en het is waterkoud bij maximaal 3 of 4 graden.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 15 januari 2022

Opnieuw een grijze en mistige start van de dag. Echter is er een lichte luchtstroming vanuit het zuiden tot zuidoosten op gang gekomen, waardoor opklaringen boven België en Brabant in de loop van de dag gaan aandoen. Als de zon eenmaal schijnt, wordt het 5 tot 6, lokaal 7 graden.



Zondag 16 januari 2022

De dag begint met een beetje zonneschijn, maar al snel raakt het bewolkt. In de loop van de middag is er kans op een spatje regen of een lokaal licht buitje. Dit wordt veroorzaakt door de passage van een zwak koufront. De wind draait naar het zuidwesten tot westen en is matig (3 Beaufort). Het kwik loopt uit naar 7 graden.



Maandag 17 januari 2022

Weinig verandering ten opzichte van de dagen ervoor. Er ligt een krachtig hogedrukgebied boven Frankrijk. Boven Brabant, aan de noordzijde van dit hogedrukgebied, staat een westelijke wind (3 Beaufort). Het is wisselend bewolkt, waarbij de wolkenvelden overheersen. Soms lokaal een beetje zonneschijn. Maxima tot 8 graden.



Zo was het weer donderdag 13 januari 2022

Maximumtemperatuur: 4,6 graden

Minimumtemperatuur: 2,2 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 14 januari 2022 om 10:00 uur