Sportscholen zijn blij dat deuren weer open mogen: ‘Sporten helpt je te ontsnappen uit de sleur’

BREDA - Na bijna een maand in lockdown te hebben gezeten, werd gisteren bekend gemaakt dat weer meer bedrijven hun deuren mogen openen. Dat terwijl de nieuwe minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers (63), afgelopen week nog weinig ruimte zag voor versoepelingen. Alle reden om terug te blikken met Bredase sportschoolhouders.

Na een pijnlijke relatiebreuk, besloot Nicole Wezel (57) haar kostbare liefde en tijd testoppen in haar onderneming. ‘’My Health is begonnen als een reguliere sportschool, maar de koers is destijds gewijzigd naar een ander concept. Een sportschool voor Bredanaars met een laag inkomen. Een soort van Social-gym’’, vertelt Nicole met hartstocht. Nicole heeft met My Health in 2019 maar liefst 2 bokalen in ontvangst kunnen nemen: De Social Impact Award en de Dutch Fitness Award. ‘’Wij als sociaal-maatschappelijke onderneming hebben een formule weten te hanterendankzij diverse subsidies. Op deze manier kunnen wij opkomen voor de mensen meteen kleine beurs. Op dit moment zitten we tijdelijk in een oud klooster van de gemeente Breda en vanaf begin maart willen we ons gaan vestigen tegenover het Amphia ziekenhuis.’’



Re-integratie & interventie

Met een creativiteitsspeld op de borst geprikt, besluit Nicole in 2020 om een medische interventie te ontwikkelen voor Bredanaars met een afstand tot de arbeidsmarkt: Bredanaars met fysieke-, mentale- en sociale problemen. De interventie is specifiek bedoeld voor mensen in de Ziektewet, WW, Wajong- of WIA-uitkering. “We helpen mensen met sport, voeding en een stukje sociale integratie. We werken sinds een tijdje ook samen met het UWV en de gemeente. Als je in het bezit bent van een Bredapas hoef je maar €6,50 te betalen per maand. Een sociale-vangnet; we doen hier dus écht re-integratie en interventie voor hulpbehoevende.’’



Klandizie

Tijdens de lockdownmaanden van de afgelopen twee jaar heeft Nicole met pijn in haar hart haar reguliere leden de toegang moeten ontzeggen: “Deels zijn wij voor hen open geweest, maar het deed ons echt pijn toen we onze leden – die niet via het UWV hier zijn gekomen – de toegang moesten ontzeggen vanwege het niet kunnen tonen van een QR-code. Van 1500-leden naar 750-leden. Héél spijtig. Behalve dat zij al de hulp en aandacht verdienen, raakt het me als persoon aan het hart. Ouderen die vitaal willen blijven en stiekem ook opzoek zijn naar de sociale-interactie; genegenheid. En wat denk je van de jongeren die structuur en regelmaat nodig hebben? Een hand op je schouder of een coach die met je wil praten, wij zijn een hecht team die je helpt te ontsnappen uit de sleur. Zelfs familie, mijn kinderen werken samen met mij: Maarten (26), Thomas (24) en twee dochters Anne (22) en Linde (20).’’ Met de versoepelingen in het achterhoofd kan het geluk hier haast niet op. “Daarom zijn we zo blij dat we eindelijk weer mensen een warm welkom mogen heten!”, aldus een bevlogen Nicole.

Persoonlijke ontwikkelingen

Gijs Ackerman (21) is de personal trainer en onderstreept het woord van Nicole: “Lichaam en geest zijn één. Dat sport essentieel is hoef je hier niet uit te leggen, dat zien we aan onze leden en hun vooruitgang. Niet alleen de individu plukt er de vruchten van, maar ook ik raak verzadigd van de persoonlijke ontwikkelingen die men hier mee maakt in hun traject. Soms heeft iemand niet zo super veel nodig; iemand uit zijn comfortzone halen kan al veel goeds doen. Buiten dat is sporten voor sommige mensen ook echt onderdeel van hun bestaan; het is een lifestyle waar je veel profijt aan hebt ongeacht je kleur, leeftijd, geslacht, religie of geaardheid. Je hebt er wat aan in je dagelijkse leven, maar ook wanneer je later op leeftijd bent.”

Het Team van My Health Breda, bestaande uit Zynab (24), Maarten (26), Gijs (21), Anne (22), Margriet (40) en Nicole (57) (Tekst gaat verder na foto)

Foto: Belal Hanifi

Dat de lockdown aan het eind van zijn latijn komt, is voor Ernie van Gorp (46) de verlossende boodschap: “We zijn heel blij, en hopelijk vanaf nu voorgoed!” Ernie van Gorp en Gert-Jan van Rhee (52) hebben in januari 2012 samen Impact Sports Academy gerealiseerd aan de Liniestraat 23. Een combinatie sportschool waar je voor vier á vijf tientjes per maand onbeperkt gebruik kunt maken van de academy: boksen, krav-maga, kickboksen, crossfit en noem het maar. “Wij zijn één van de eerste combinatiesportschool in Nederland, echt. In mijn jongere jaren had je sportscholen en vechtsportscholen waar altijd iets mis was; de locatie, hygiëne, criminaliteit óf ze hadden fitnessmateriaal en geen vechtsport, andersom vice versa.”

Toegankelijkheid

Ernie zegt het voor de jongere generatie toegankelijk te willen maken, de stigma’s in de vechtsport zijn langzaam maar zeker aan het verwateren: “Men moet niet denken dat hier aan de lopende band opgefokte types rondlopen, het is een grote sociale-hub vol met personen uit alle lagen van de samenleving. Je hebt genoeg mensen waarbij vechtsport onderdeel is hun persoonlijke ontwikkeling, denk aan mensen die angstig of niet-zelfverzekerd zijn en hun angsten willen overwinnen; het gevecht met jezelf als het ware. Daarbij komt kijken dat vechtsport écht niet alleen voor mannen is maar óók voor vrouwen, jong en oud, professioneel of beginner. Naast het faciliteren van de juiste ruimtes en apparatuur bieden wij ook professionele coaching aan, dat is net dat beetje extra wat sommige mensen helpt hun doelen te bereiken. Normaliter lopen hier een tal van zzp’ers rond die gespecialiseerd zijn in diverse takken van fitness of vechtsport. Je kunt wel een sport beoefenen, maar als jij niet de juiste technieken beheerst ben je in de kortste keren geblesseerd of gestopt met sporten omdat je geen vooruitgang ziet. Wij bieden dus ook een totaalpakket aan voor een paar tientjes per maand. Je krijgt ondersteuning op maat en mag meedoen met alle lessen.’’

Coronaschade

Ondanks het positieve nieuws blijft Ernie vrij sceptisch. Hij maakt zich vooral zorgen om de duur van de toezeggingen: “Ook al gaan we weer open, er blijft een donker wolk boven je hangen, wat gebeurt er over twee weken? Ik vind dat de overheid inconsistent beleid voert, het is niet te bevatten. Niet alleen sport is essentieel, allé ondernemers zijn essentieel! Moet je voorstellen dat je al je ziel en zaligheid erin stopt… En dan krijg je dit te voorduren? Incasseren in de vechtsport is essentieel, dat doen we dan ook met de borst vooruit, maar de handdoek in de ring gooien is nooit een optie”, vertelt Ernie met volle overtuiging. De afgelopen twee jaar is de academy zeker zes maanden dicht geweest, hierdoor hebben Ernie en Gert-Jan financieel flinke klappen gekregen: “Financieel gezien is dit de strop, de coronaschade gaat over de ton. Het is ongekend hoeveel geld wij verliezen, ik denk dat veel mensen daar geen beeld bij hebben. We hebben in het verleden wel korting gekregen voor onze huur, maar dat is verwaarloosbaar. Denk aan de leden die wél hun abonnementen stopzetten, geen nieuwe leden die erbij komen, leden die onzeker zijn over potentiële coronamaatregelen en daardoor geen abonnement aandurven aan te gaan, het alleen maar open kunnen zijn tot 17:00, leden die geen QR-code bezitten, het meerdere maanden volledig dicht zijn én ik heb dus ook zzp’ers die niet of nauwelijks kunnen werken.’’

Anticiperen

Dat barre omstandigheden je dwingen om creatief te zijn blijk maar weer, tijdens de coronamaatregelen is de academy met meerdere alternatieve op de proppen gekomen. Van barbecues in de buitenlucht tijdens zomerweer tot aan klanten die halters in bruikleen mogen meenemen naar huis en zelfs crossfitcircuits in de nabije omgeving. “Het is roeien met de riemen die we hebben, net een joint venture. We worden overspoeld met warme reacties, het doet ons goed om te zien dat we steun krijgen van velen. Leden zijn lovend over de alternatieve die we aanbieden. Helaas betalen we onze huur en personeel niet met steunbetuigingen, we hebben duizenden euro’s per maand verloren en het gaat waarschijnlijk even duren voordat we in de zwarte cijfers staan.”



Thuisfront

Ernie is getrouwd met Manon van Gorp (41) en heeft drie kinderen van 10, 15 en 18 jaar. Dat zijn passie en werk zoveel invloed zouden hebben op zijn privéleven maakt Ernie vrij melancholisch: “Ondernemer ben je fulltime, de kopzorgen neem je naar huis, ook mijn gezin ziet wat voor ellende het is. Je kunt het niet loslaten, het is onontkoombaar dat mijn thuisfront wordt geconfronteerd hiermee. Dat je ziek kunt worden van corona is een feit, maar je ziel kan ook ziek worden wanneer je een uitlaatklep mist óf een toekomstperspectief. Zowel fysieke- als mentale gezondheid is belangrijk. Zonder dat ik corona bagatelliseer, vind ik het een desastreus beleid wat veel kapot maakt. Ongeacht de uitkomst van de verstoelingen blijven wij focussen op de toekomst. We hebben misschien een ronde verloren, maar niet de wedstrijd’’, aldus Ernie van Gorp, een van de oprichters en mede-eigenaren van Impact Sports Academy.

Ernie van Gorp (46) in zijn Impact Sports Academy.

Foto: Belal Hanifi