Nederland uit keiharde lockdown: Winkels weer open tot 17.00 uur en andere quarantaineregels

BREDA - Nederland gaat vanaf zaterdag uit de keiharde lockdown. Dat heeft minister-president Mark Rutte samen met minister Ernst Kuipers bekendgemaakt tijdens de eerste persconferentie van het nieuwe kabinet. Niet-essentiële winkels mogen vanaf morgen weer gewoon open tot 17.00 uur, zonder dat er een afspraak gemaakt hoeft te worden. Daarnaast gaan ook de sportscholen weer open, net als de mbo’s, hbo’s en universiteiten. Horeca en cultuursector blijven in ieder geval nog tien dagen dicht.

“Dit is een spannend moment vanwege de omikronvariant”, stelde Mark Rutte. “Er zijn ruim 200.000 besmettingen per week, maar naast die hoge besmettingscijfers is er ook de maatschappelijke werkelijkheid. Van alle kanten neemt de druk toe om maatregelen los te laten, dat is eigenlijk ook heel begrijpelijk. Daarom hebben we ervoor gekozen om vanaf morgen een aantal versoepelingen door te voeren.”

Die versoepelingen zijn:

Hbo, mbo en universiteiten kunnen weer fysiek onderwijs geven. Daarmee is het onderwijs weer volledig open. Er geldt wel een maximale groepsgrootte van 75 mensen per ruimte.

Er mag vanaf morgen weer gewoon binnen en buiten gesport worden en er mogen binnen de club wedstrijden georganiseerd worden. Het sporten gebeurt nog wel zonder publiek en bij binnensporten moeten volwassenen (18+) wel een coronatoegangsbewijs laten zien.

Niet-essentiële winkels mogen de deuren weer openen tot 17.00 uur. Essentiële winkels mogen openblijven tot 20.00 uur. Wel gelden in winkels de volgende regels: Draag een mondkapje, houdt 1,5 meter afstand en er mag maximaal één klant per vijf vierkante meter naar binnen.

Contactberoepen, zoals kappers, sekswerkers, masseurs en nagelstylisten mogen weer open tot 17.00 uur.

Kunst- en cultuurbeoefening, zoals muziek, toneel en dans is weer mogelijk.

Vanaf morgen mag je thuis vier mensen ontvangen in plaats van twee en ook voor buiten verandert de maximale groepsgrootte naar vier mensen vanaf 13 jaar.



“Er zijn onzekerheden en daarom kunnen we niet alles meteen openen. De horeca-, evenementen- en cultuursectoren blijven nog dicht. Dat voelt misschien oneerlijk, maar de optelsom bepaald het risico”, stelde Rutte. “Daarom kunnen we niet alles tegelijk openen. Op 25 januari is er een nieuw weegmoment. Dat is al snel en we hopen dat er dan meer kan. We gaan op dat moment kijken of we horeca, musea, theaters en bioscopen weer kunnen openen.”

‘We moeten leren leven met dit virus’

Na de aankondiging van de versoepelingen was het woord aan de nieuwe minister van Volksgezondheid: Ernst Kuipers. “Corona gaat niet meer weg, we moeten leren leven met dit virus”, stelt de nieuwe minister. “In de afgelopen twee weken is het aantal besmettingen pijlsnel gestegen tot ongekende hoogte, ondanks de lockdown. Dat raakt heel veel mensen. Elke dag zijn er meer dan 30.000 besmettingen, dat betekent meer dan 200.000 in een week. Vaak hebben zij ook één of meerdere huisgenoten die in quarantaine moeten. Daardoor komen er honderdduizenden mensen thuis te zitten en dat kan de maatschappij ontwrichten.” Dat effect merken we in Nederland ook al, stelt Kuipers. “Hulpdiensten hebben moeite om roosters rond te krijgen. Eén op de tien zorgmedewerkers zit thuis. Belangrijke voorzieningen staan onder druk.”

Mondkapjes

Toch neemt het nieuwe kabinet nu stap om de maatregelen te versoepelen. “We moeten bewegen om gezond te blijven. Jongeren hebben het nodig om elkaar te zien. Twee op de drie jongeren voelt zich momenteel eenzaam. Lockdowns wegen voor iedereen heel zwaar en dat beschadigd onze gezondheid ook.” Daarom wordt nu toch gekozen voor versoepelingen, waardoor de besmettingen waarschijnlijk verder gaan stijgen. “We moeten de verspreiding op een andere manier afremmen. Daarom willen we het gebruik van medische mondkapjes aanmoedigen. Doe het ook op straat of op werk als je geen afstand kan houden. Draag ze ook als je naar de sportschool gaat, maar doe hem dan af als je echt gaat sporten. Dat is met de huidige cijfers echt verstandig.”

Quarantaine

Volgens Kuipers helpt het ook als mensen hun boosterprik gaan halen. “Op veel plekken in het land kan je nu al gewoon binnenlopen, zonder afspraak. De helft van de mensen die daarvoor in aanmerking komt heeft dat al gedaan en bij de zestigplussers is dat zelfs al tachtig procent.” Om te voorkomen dat iedereen straks thuis komt te zitten door de vele besmettingen worden de quarantaineregels ook aangepast. Wie een boosterprik heeft van minimaal een week oud of wie korter dan 8 weken geleden corona heeft gehad, hoeft niet meer in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon. Mits iemand geen klachten heeft. Deze wijziging gaat per direct in.

“Zoals gezegd: We moeten leren leven met het virus, daarom hebben we een langetermijnperspectief nodig. Dit is een gezamenlijk probleem en daarom moeten we als maatschappij hiermee aan de slag. Samen met het bedrijfsleven, horeca, cultuur en sport gaan we kijken naar de mogelijkheden voor de lange termijn.”