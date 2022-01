De Grote Markt is vandaag even de 'Grotere Markt'

Grotere Markt blijft mogelijk komende vrijdagen bestaan: ‘Wij laten niemand in de kou staan’

BREDA - De Grote Markt werd vrijdag omgetoverd tot de Grotere Markt om zo ondernemers de ruimte te bieden hun voorraden te verkopen. Met succes, ondanks dat de deuren vanaf vandaag weer open mogen, wordt er gekeken of de Grotere Markt voorlopig kan blijven bestaan. “Samen steunen we onze Bredase ondernemers, want wij laten niemand in de kou staan.”

Na weken weinig te kunnen doen, verplaatsen vrijdag vijftien Bredase ondernemers hun hebben en houwen naar de ‘Grotere Markt’ om hun voorraden te verkopen. De initiatiefnemers, Breda Maakt Blij, Ondernemersfonds Breda en creatief bureau Wars, delen nu een inspirerende video van de actie. “We zijn trots op Breda en zijn ondernemers en met deze video nodigen wij de consument van harte uit om weer langs te komen in de winkels”, legt Breda Maakt Blij uit.

In de video zijn eerst de legen straten van Breda te zien. “De winkelstraten waren lange tijd leeg. De winkelvoorraad is nog steeds overvol, maar als je denkt dat wij bij de pakken neer zijn gaan zitten, dan heb je het mis”, valt er te horen. Vervolgens zie je de gezichten van blije winkeliers. “In Breda kijken we namelijk naar wat er wel kan. In plaats van ‘thuis’ in de winkel, gingen onze winkeliers daarom ‘uit verkopen’ op de Grote Markt, of moeten we zeggen Grotere Markt.” Ook wethouder Boaz Adank komt kort voorbij in de video, als hij de Grotere Markt ‘officieel’ opent.

In de video wordt ook aangehaald dat vanaf vandaag de winkels weer open gaan. “De lichten gaan weer aan, de deuren weer open. Vanaf nu kun je weer binnen bij jouw favoriete winkel, maar ook op de Grotere Markt blijf je welkom. Samen steunen we onze Bredase ondernemers, want wij laten niemand in de kou staan.” Na het weekend gaan de initiatiefnemers samen met ondernemers kijken of de komende vrijdagen de Grotere Markt kan blijven bestaan. “De winkels hebben namelijk goed gedraaid gisteren, vonden het leuk en zitten nog steeds met veel wintervoorraad die nu in de uitverkoop is”, aldus Thibaud van der Steen van Breda Maakt Blij.