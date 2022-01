Twee Bredanaars (21 en 23) aangehouden bij controle op Concordiastraat

BREDA - De politie heeft gisteren bij het grote onderzoek in een appartement aan de Concordiatrsaat twee Bredanaars aangehouden. Het gaat om twee personen van 21 en 23 jaar oud. Ook is uit onderzoek gbleken dat in het appartement vermoedelijk harddrugs bewerkt werden.

Bij de politie kwam er afgelopen vrijdag een melding binnen dat er een verdachte situatie was in een appartement aan de Concordiastraat. Ter plaatse is vervolgens een onderzoek ingesteld door de politie. Uit dit onderzoekblijkt nu dat er in het appartement vermoedelijk harddrugs bewerkt werden. Twee Bredanaars van 21 en 23 zijn hierop aangehouden.

Getuigen

De politie is nu op zoek naar getuigen en andere mensen met informatie over de bezigheden in het pand aan de Concoriastraat. Mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844. Bel je liever anoniem? Neem dan contact op met MeldMisdaadAnoniem via 0800-7000.