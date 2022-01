Baas van Breda organiseert een polonaise van vrolijkheid

BREDA - Omdat er op dit moment wederom weinig reden tot vrolijkheid is vanwege de coronabeperkingen en de onzekerheid waarmee we naar de toekomst kijken komt Baas van Breda opnieuw in actie. Teams kunnen zich aanmelden voor een polonaise van vrolijkheid die op 11 februari begint met een kick-offshow.

Vervolgens staat er twee weken lang elke dag een nieuwe vraag of challenge klaar. Verwacht daarbij een keur aan bekende Bredanaren, bekende artiesten en andere bijzondere inwoners van onze stad.

Bewezen succesnummers zoals de masked singer en het Baasvragen-pakket komen terug, nieuwe hits zoals de digitale Bredase escape room maken hun opwachting. Aan elke dag is een dagprijs gekoppeld en het baasvragenpakket zit vol met te winnen prijzen. Carnavalvrijdag wordt tijdens een liveshow dé Leutbaas van Breda uitgeroepen.

Positieve energie

Met een gigantische stadsquiz en een adventskalender vol hilarische opdrachten vorig jaar kreeg Baas van Breda vele duizenden enthousiaste Bredanaars op de been. Deze keer, tijdens de Leuteditie, trommelt Baas van Breda iedereen op om er samen, binnen de mogelijkheden, een gezellige boel van te maken.

‘’We zetten hartverwarmende acties en goede doelen in de spotlights’’, aldus de leiding. Daarnaast willen ze de Bredase horeca een hart onder de riem steken en zorgen voor een flinke oppepper van positieve energie.

Baas van Breda brengt het samen

De organisatie wordt geheel door vrijwilligers gedaan en bij het maken van de vragen en opdrachten wordt de hele stad betrokken. De live-shows via BredaNu, op sfeervolle Bredase locaties, worden mogelijk gemaakt door de gemeente Breda.

‘’Wat een gaaf initiatief’’, aldus Daan Quaars, wethouder carnaval. ‘’Het is wat mij betreft een inspirerend voorbeeld van hoe we samen, binnen de huidige beperkingen, telkens kijken naar wat wél kan. Die positieve energie kunnen we met z’n allen goed gebruiken.’’

Aanmelden kan via de website.