Deze twee Bredase projecten maken kans op Appeltje van Oranje 2022

BREDA - Kunstkameraden Breda en Young Impact maken kans op een Appeltje van Oranje 2022. Tot en met 21 januari kan het Nederlands publiek de winkansen van de twee Bredase projecten vergroten. Dat kan door te stemmen op Kunstkameraden of Young Impact als favoriet. Kunstkameraden heeft momenteel al ruim 800 stemmen, en Young Impact ruim 1700.

Het thema van de Appeltjes van Oranje is dit jaar Kansengelijkheid voor álle Jongeren. Dat betekent dat de prijzen dit jaar gaan naar projecten die zich inzetten om alle jonge mensen gelijke kansen te geven en controle te laten nemen over het eigen leven. Denk hierbij aan projecten waarbij een jongere is geholpen en zich vervolgens inzet voor andere leeftijdsgenoten. Want kansenongelijkheid is een urgent probleem in onze samenleving, dat door de coronacrisis groter is geworden. De projecten die kans maken op de Appeltjes van Oranje pakken dit probleem succesvol aan en het Oranje Fonds vindt dan ook dat zij steun en erkenning verdienen

Er zijn vijf projecten uit Noord-Brabant genomineerd voor de Appeltjes van Oranje. Twee daarvan komen uit Breda. De eerste is Kunstkameraden. Kunstkameraden brengt kinderen en jongeren samen met een kunstenaar om zo hun verhaal te vertellen. Kinderen en jongeren tot 24 jaar, met verschillende (culturele) achtergronden, werken in het atelier van een kunstenaar aan een kunstwerk. “De kunstkameraden krijgen de ruimte om hun levensverhaal op een expressieve manier te verbeelden in een taal die iedereen verstaat.”

Het andere Bredase project dat is genomineerd is Young Impact. Young Impact is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot één van de grootste spelers op het gebied van jongeren en maatschappelijk bewustzijn in Nederland. Young Impact gelooft dat iedere jongere diens talent kan inzetten om daarmee een positieve impact op zichzelf en een ander te maken. Daarom reist de organisatie heel Nederland door om jongeren in actie te laten komen op thema’s als klimaat, maatschappij, diversiteit, gelijke kansen en (mentale) gezondheid. Young Impact biedt programma’s voor scholen en organisaties en organiseert evenementen zoals Young Impact Day, de Young Impact Awards en Young Impact Island. Daarnaast worden jaarrond verschillende campagnes georganiseerd om jongeren te bewegen impact te maken.

Koning Willem-Alexander

De prijzen worden in mei uitgereikt door Koning Willem-Alexander, omdat 2022 een lustrumjaar is. In andere jaren neemt Koningin Máxima de uitreiking voor haar rekening. De drie winnaars ontvangen een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 25.000 euro.

Stemmen

Er zijn in totaal 39 projecten uit heel het land in de race voor de prestigieuze prijzen, die jaarlijks door het Oranje Fonds worden uitgereikt aan uitzonderlijke sociale projecten die ertoe doen voor mensen in onze samenleving. Stemmen kan tot en met 21 januari via stem.oranjefonds.nl. Het aantal stemmen dat de kanshebbers krijgt, bepaalt mede wie er doordringen naar de laatste tien nominatieplaatsen. Het project dat de meeste stemmen in de wacht sleept, gaat in elk geval door naar de laatste tien. Hieruit worden door een jury uiteindelijk de drie winnaars gekozen.