Tiësto keert tijdens Breda Live terug op het podium in Breda

BREDA - Breda Live heeft maandag de eerste naam van de line-up van de editie van 2022 bekend gemaakt, en het is meteen een grote. DJ Tiësto zal de vrijdagavond van het tweedaagse festival op het Chasséveld afsluiten.

DJ Tiësto staat na precies 10 jaar weer als afsluitende act op Breda Live. Vrijdag 8 juli geeft de misschien wel de bekendste DJ van Nederland een twee uur durend optreden. Voor Tiësto is dit de eerste show in Nederland sinds 2019.

Op vrijdag 8 juli en zaterdag 9 juli wil Breda Live na twee jaar van afwezigheid eindelijk weer een knallende editie neerzetten op het Chasséveld. Tiësto is de eerste naam uit de line-up die Breda Live bekend heeft gemaakt. Komende tijd volgen er meer namen. Het is jaren geleden dat Tiësto in Breda op een podium heeft gestaan, maar de DJ heeft zeker niet stil gezeten. Zo staat hij momenteel samen met Ava Max op plek 4 van de Top40 met The Motto. Ook bracht hij afgelopen jaar samen met Lucas & Steve Oohla Oohla uit en scoorde hij eind 2020 flink met The Business.

Breda Live

Breda Live moest in 2020 de editie op het Chasséveld annuleren vanwege het coronavirus. In 2021 koos Breda Live voor een alternatief muziekevenement: Bij Ons in Breda. Via de concertreeks op ‘t Zoet waarbij bezoekers aan een tafeltje zaten, konden Bredanaars ondanks alle maatregelen toch genieten van optredens van grote artiesten. In 2022 wil Breda Live weer een ‘ouderwetse’ editie houden op het Chasséveld. De Early Bird verkoop is op zaterdag 29 januari van 09.00 tot 10.00 uur. Om 10.00 uur start de reguliere kaartverkoop. Wie tickets wil hebben, zal er snel bij moeten zijn. Mensen die in 2020 een kaartje hadden gekocht, hebben de mogelijkheid gehad om dat ticket te behouden voor 2022.