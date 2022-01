Update: Lichaam vermiste jongen (4) aangetroffen in Zeeland

BREDA - De Belgische man die gezocht werd vanwege zijn verdwijning met een kind van 4, is aangehouden. Het kind is bij de aanhouding echter niet aangetroffen. Er is een Amber Alert gestuurd.

UPDATE 18-01-2022, 06.00: Het lichaam van het vermiste jongetje is na een zoektocht aangetroffen in Zeeland in Vrouwenpolder.