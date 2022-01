Opgeruimd Breda blijft groeien: 700ste vrijwilliger ingeschreven

BREDA - Met een knijper en vuilniszak in de aanslag de wijk rond je eigen huis schoon maken. Dat is het simpele idee achter opgeruimd Breda. Die vrijwilligersorganisatie groeit gestaag, en heeft inmiddels de 700ste vrijwilliger mogen verwelkomen.

Op een laagdrempelige manier mensen stimuleren om het zwerfafval in hun eigen wijk of buurt op te ruimen. Dat is het idee achter het succesvolle opgeruimd Breda. Het plan werd bedacht door Gert van der Hart, en wordt tegenwoordig gecoördineerd door Peter van der List. Eind mei 2020 is de vrijwilligersorganisatie opgericht. En recentelijk hebben ze de 700ste vrijwilliger mogen verwelkomen.

Opgeruimd Breda werkt heel simpel. Wie bereid is om af en toe met een prikker en vuilniszak zijn eigen straat of wijk schoon te maken kan zich aanmelden bij Peter. Via Opgeruimd Breda wordt je in contact gebracht met de gemeente, waarvan je een ring en prikker in bruikleen krijgt. Op een digitale kaart tekent Peter in welke straat jouw gebied is. Op die manier is goed inzichtelijk in welke wijken en straten en nog niet wordt opgeruimd, en wordt er voorkomen dat mensen per ongeluk allemaal in de zelfde straat aan de slag gaan. “Dat laagdrempelige is voor ons echt cruciaal”, legt Peter uit. “Je bent nergens toe verplicht, en kan gaan rapen wanneer je zelf goed uitkomt.”

In diverse wijken zijn bewoners actief om hun straat, buurt of wijk schoon te maken en te houden. Met name in de wijken Heuvel, Tuinzigt en Hoge Vucht zouden nog wel wat meer mensen zich aan mogen sluiten, omdat het in die wijken nog een hardnekkig probleem is.

Zwerfvuil

Inmiddels zijn diverse organisaties, die zich bezighouden met zwerfvuil, in gesprek met de Gemeente. O.a. Team pLESStic, Stadsjutters, Milieuorganisatie Markkant, Prullenprikkers Breda, SUP en Run van Kristina Morros, Klimaat Burgemeester van Breda Elisah Pals en studenten van BUAS, buigen zich over hoe we Breda in 2030 zwerfvuil-vrij kunnen krijgen.

Mocht je ook interesse hebben om mee te gaan doen met Opgeruimd Breda, stuur dan een mailtje naar opgeruimdbreda@ziggo.nl