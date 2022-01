Code geel vanwege dichte mist, zicht op sommige plekken minder dan 100 meter

BREDA - Er is dinsdagochtend sprake van dichte mist in het Westen van Nederland en in Noord-Brabant. Het KNMI heeft code geel afgekondigd, en de ANWB waarschuwt weggebruikers voor beperkt zicht.

Op veel plaatsen is het zicht minder dan 200 meter en daarmee is sprake van dichte mist. Dichte mist kan zeer hinderlijk zijn in het verkeer.



Vanwege mist geldt code geel in Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Friesland en op de Waddeneilanden.

Op meerdere plekken zijn de afgelopen uren zichtwaarden gemeten van minder dan 100 meter. Het meest beperkt was het zicht vannacht om 3:30 in Gilze-Rijen (nabij Tilburg) met slechts 74 meter zicht. Zojuist (6:10 uur) werd in Cabauw (Utrecht) slechts 75 meter zicht gemeten. In De Bilt, Lelystad, Woensdrecht (Noord-Brabant), Westdorpe (Zeeland) en op Schiphol zijn zichtwaarden tussen 80 en 100 meter gemeten.



Mist neemt op sommige plekken nog toe

Volgens de verwachting kan vooral in het noorden (Noord-Holland, Friesland, Waddeneilanden en wellicht ook Groningen en Drenthe) komende uren de mist nog toenemen. Vanuit het zuiden wordt het zicht gedurende de ochtend langzaam beter.