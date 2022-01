Al in het voorjaar buitenzwemmen? D66 pleit voor vroegtijdige opening Wolfslaar

BREDA - Wie baantjes wil trekken bij buitenzwembad Wolfslaar, moet nog even geduld hebben. Het zwembad opent pas aan het begin van de zomer de deuren. Vorig jaar ging het zwembad echter al eerder in het seizoen open. En als het aan D66 Breda ligt, kunnen Bredanaars ook dit jaar vroegtijdig van het buitenzwembad genieten. De partij wil dat het college in gesprek gaat met Optisport om vroegtijdige opening van het bad mogelijk te maken.

De sportscholen zijn sinds afgelopen week weer open, maar de lockdown is zeker nog niet voorbij. Reden voor D66 om te kijken naar alle mogelijkheden en kansen om Bredanaars meer perspectief te bieden. “Zeker als het om sport en beweging gaat”, aldus raadslid Joyce de Goede. “Buitenzwemmen is zo’n activiteit gezond voor lichaam en geest.” Op verschillende plekken in Nederland zijn buitenbaden vervroegd open gegaan om mensen de mogelijkheid te bieden een frisse duik te nemen. En ook in Breda ging Wolfslaar vorig jaar eerder open. Maar dit jaar lijkt die vroegtijdige opening er niet te komen. En dat wil D66 veranderen.

“Verschillende buitenzwemmers zijn in gesprek geweest met Optisport over de mogelijkheden om het zwembad Wolfslaar ook dit jaar weer vroegtijdig te openen. Optisport ziet deze mogelijkheden niet vanwege de kosten voor het verwarmen van het bad en personeelstekort”, legt De Goede uit. Het raadslid wil dat het college in gesprek gaat met Optisport om de mogelijkheden te bespreken om het zwembad toch vroegtijdige te openen voor de vele fanatieke buitenzwemmers uit Breda. De Goede wil weten of een bijdrage vanuit het Corona hulppakket hiervoor ingezet kan worden.