Kans op inbraak of diefstal van auto in Breda 12,5% groter dan in rest van Nederland

BREDA - De kans dat een auto het mikpunt wordt van onder andere inbraak, vandalisme of zelfs diefstal is in Noord-Brabant zo’n 17,6% groter dan ergens anders in Nederland. Eindhoven blijkt de meest onveilige gemeente voor autobezitters. In de gemeente Breda is de kans 12,5% groter dan elders in Nederland.

Uit de Auto Risicometer van Independer blijkt dat auto-eigenaren in Noord-Brabant een groot risico hebben op schade. De kans dat een auto mikpunt wordt van onder andere inbraak, vandalisme en diefstal is hier zo’n 17,6% groter dan elders in Nederland. Utrecht is de enige provincie met een hoger autoschade-risico dan Noord-Brabant. Daar is de kans op schade zelfs 30,7% groter dan het landelijk gemiddeld.

Eindhoven blijkt de meest onveilige stad in Noord-Brabant voor auto-eigenaren. In geen enkele Noord-Brabantse gemeente is de kans op autoschade namelijk zo groot als in deze stad (62,2%). Deze twijfelachtige eer heeft de stad onder andere te danken aan het hoge aantal auto-inbraken. De top vijf meest onveilige gemeente wordt verder aangevuld door Helmond (46,9%), Oisterwijk (36%), Bergen op Zoom (32,2%) en Den Bosch (32,1%). In Breda is de kans op schade zo’n 12,5% groter dan elders in het land, maar een stuk kleiner dan de top vijf steden in Noord-Brabant.

De gemeente Drimmelen, boven Breda, komt juist als veiligste Noord-Brabantse gemeente uit de bus. De kans op autoschade is hier juist 39,5% lager dan op andere plekken in Nederland. Ook in Boekel (-33,8%) en Sint Anthonis (-33,3%) lopen automobilisten veel minder risico op onder andere auto-inbraken, -diefstallen en -vandalisme.

Auto Risicometer

De Auto Risicometer van Independer ‘meet’ de kans op autoschade. Dit risico wordt bepaald op basis van het aantal geregistreerde auto-inbraken, autodiefstallen, verkeersongelukken binnen de bebouwde kom, gevallen van autovandalisme en het aantal van de weg gehaalde dronken bestuurders in 2020. Deze aantallen worden afgewogen tegen het aantal geregistreerde personenauto’s per gemeente en provincie.Kijk hier voor meer informatie.

Bron: Independer