Stichting Kielegat: ‘Wie bedenkt het motto voor carnaval 2023?’

BREDA - Stichting Kielegat werkt nog allerlei scenario’s uit voor aankomend carnaval, maar droomt al bijna twee jaar over een normale carnaval. Of dat volgend jaar kan, is nog maar de vraag. Wat wel zeker is, is dat op carnavalsdinsdag het motto voor volgend jaar bekend wordt gemaakt. Dat motto moet alleen nog bedacht worden, dus heb jij een idee? Stuur deze dan naar Stichting Kielegat.

Wat er dit jaar allemaal gaat gebeuren met carnaval is nog niet duidelijk. Daarom werkt stichting Kielegat momenteel verschillende scenario’s uit. Toch droomt de stichting al bijna twee jaar over een normale carnaval. “Zullen we in 2023 eindelijke corona de baas zijn? De grote vraag. Wat wel zeker is, is dat we op carnavalsdinsdag 1 maart het motto van volgend jaar weer bekend gaan maken. Heb jij een creatief idee? Stuur je motto dan voor 4 februari naar Stichting Kielegat”, laat de stichting weten.

Het motto moet aan een paar voorwaarden voldoen. Zo moet het motto zich lenen voor een mooie carnavalswagens die door het Kielegat kunnen rijden. Daarnaast moet het motto dé inspiratiebron zijn voor het carnavalsfeest, de toespraken van de Prins, de mottomedaille, het Blèèrfêêst en natuurlijk de Kontklopper. Daarnaast wordt het motto geschreven in ut Bredaos, moet het origineel zijn (dus nooit ergens anders zijn gebruikt) en moet het actueel toepasbaar zijn. “Heb jij een rood-oranje hart, ben je creatief met taal en heb je een origineel motto dat aan de bovenstaande criteria voldoet? Deel je creativiteit dan en stuur je inzending”, aldus Stichting Kielegat.

Vorig jaar bedacht Kielegatter Mireille van Meel uit ruim 155 inzendingen het winnende motto ‘Me doen’ut deez’ joar dubbel’. Het idee erachter was dat er in 2022 met dubbel zoveel leut het corona-jaar konden vergeten en carnaval dubbel in konden halen. “Helaas worden het dit jaar weer dubbele scenario’s.”

Heb jij een goed idee? Stuur je inzending dan voor 4 februari naar pers@kielegat.nl.