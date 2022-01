Vanaf vandaag ook boosterprik zonder afspraak op het Stadskantoor

BREDA - Vanaf vandaag is het mogelijk om zonder afspraak een boostervaccinatie te krijgen op het stadskantoor van de gemeente Breda. Sinds een week was het al mogelijk hier zonder afspraak een eerste of tweede vaccinatie te halen. Daar komt nu de boosterprik bij.

Arjen van Drunen (wethouder Gezondheid): “Willen we het coronavirus echt goed aan kunnen dan is het van belang dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Doordat je nu ook een booster zonder afspraak kan halen in het centrum van de stad, verwachten we nog meer mensen te bereiken.’’

Bij de XL vaccinatielocatie bij Breepark was het halen van een boosterprik zonder afspraak al sinds vrijdag mogelijk.

Er gelden een paar regels voor het halen van een vaccinatie zonder afspraak. Zo moet je 12 jaar of ouder zijn, je ID-bewijs meenemen en de gezondheidsverklaring in vullen. De arts ter plaatse bepaalt welk vaccin je krijgt. Hierin is geen vrije keuze. Er is een beperkt aantal vaccins per dag beschikbaar voor het prikken zonder afspraak. Daarom geldt er op is op. De voorraad wordt wel iedere dag aangevuld.