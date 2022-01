Ernstige zieke Wiesje krijgt vandaag operatie in Barcelona, maar streefbedrag nog niet bereikt

BREDA - Vandaag is het dan eindelijk zover. De 34-jarige Wiesje van der Velde ondergaat haar operatie in Barcelona. De operatie is hard nodig, omdat het bindweefsel van Wiesje niet in orde is. Om de operatie te kunnen bekostigen startte familie en vrienden een crowdfunding. Deze actie heeft tot nu al ruim 62.000 euro opgeleverd, maar het streefbedrag was 80.000 euro. Donaties zijn dus nog steeds nodig.

Vandaag ondergaat Wiesje haar langverwachte operatie in Barcelona; een operatie die ze hier in Nederland niet (kunnen) uitvoeren. De operatie is zo hard nodig, omdat het bindweefsel van Wiesjes nek niet in orde is. Daardoor kan de nek het hoofd niet goed meer dragen en dat veroorzaakt zeer ernstige klachten. Bij de komende operatie in Barcelona wordt haar volledige nek gefixeerd.

De operatie kost heel veel geld en wordt niet vergoed door de Nederlandse ziektekostenverzekeraar. Daarom startte familie en vrienden een crowdfunding. Inmiddels is er al meer dan 62.000 euro opgehaald. De kosten van de operatie zijn 80.000 euro. “Het is prachtig dat er al zoveel geld opgehaald is”, aldus familie en vrienden. “Maar ook na de operatie blijft geld nodig”, benadrukken zij. Als het resterende bedrag niet wordt opgehaald, dan zal Wiesje het geld moeten lenen. De financiële zorgen van zo’n schuld willen vrienden en familie haar besparen. Daarom vragen ze mensen om alsjeblieft nog te doneren.

Operatie

Dat de operatie vandaag plaatsvindt, is voor Wiesje een opluchting. “Ik ben ontzettend blij dat er nu eindelijk een uitweg uit die ellende gaat komen. Met die operatie kan ik stappen naar een normaler leven gaan zetten”. Op dit moment heeft Wiesje zeer ernstige klachten: ze is bedlegerig en komt haar huis bijna niet meer uit. Haar klachten worden ook nog eens steeds heftiger.



“Wiesje heeft enorme last van ernstige vermoeidheid, continue zenuwpijn en een haperend autonoom zenuwstelsel. Ze krijgt zomaar koorts of een te hoge hartslag, heeft een steeds wisselende bloeddruk en kampt met ademstops en overgevoeligheid voor licht, geur, aanraking en geluid”, zo vertelt haar zeer bezorgde vader. “We proberen zoveel mogelijk van de benodigde 80.000 euro bijeen te brengen met donaties van vrienden, bekenden en andere sympathisanten. Op dit moment is er een bedrag van ruim 62.000 euro beschikbaar. Een heel mooi bedrag, maar we zijn er nog niet!”, aldus haar vader.

Wil jij ook graag doneren? Klik dan hier.