Crowdfundingactie Radio Pannekoek groot succes: Ruim 20.000 euro opgehaald met dinerbonnen

BREDA - De reddingsactie van Radio Pannekoek is een groot succes. De ondernemers startten een crowdfundingactie waarbij gasten dinerbonnen konden kopen om Radio Pannekoek te helpen. Daarmee wilden de eigenaren 20.000 euro ophalen. En dat is gelukt.

“Lieve Pannekoeken, met bijna 700 verkochte dinerbonnen hebben we onze doelstelling ruim gehaald! DANK JULLIE WEL!!”, schrijft Radio Pannekoek op Instagram. “We zijn de afgelopen dagen overrompeld door de steun die we van jullie hebben gekregen. ?Door al die liefde kunnen we de aankomende periode overbruggen zonder stress en onzekerheid over ons voortbestaan. Radio Pannekoek overleeft de winter!”

Radio Pannekoek wilde 20.000 euro ophalen om het personeel en openstaande schulden te kunnen betalen. Daarom vroegen zij Bredanaars om dinerbonnen aan te schaffen. Door nu een dinerbon te kopen, betaal je als het ware nu alvast voor wanneer Radio Pannekoek na de lockdown weer opengaat. De dinerbonnen zijn nog steeds te koop via de website van de zaak. De actie sluit donderdag.

Steun

Radio Pannekoek laat weten dat niet alleen de financiële steun ze enorm heeft geraakt, maar dat ook alle positieve reacties ze enorm goed hebben gedaan. “Ook de bemoedigende woorden van Jan-en-alleman motiveert ons nog meer de schouders eronder te zetten en er een mooie zomer van te gaan maken. We beseffen ons nu nog meer dat wij een hele grote groep lieve, betrokken mensen rond ons heen hebben en daar zijn we echt enorm blij mee.”



??