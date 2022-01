Beekse Tido (21) bouwde mee aan een waterstof-racewagen zonder uitstoot

PRINSENBEEK- Een team van Delftse studenten heeft deze week hun nieuwe racewagen op waterstof gepresenteerd. De ‘Forze IX’ moet met zijn topsnelheid van 300 kilometer per uur de strijd aangaan met Audi’s en Lamborghini’s op het circuit van Zandvoort, met als enige uitstoot water. De studenten willen definitief de ban breken voor waterstof in de auto-industrie. Tido Houtepen (21) uit Prinsenbeek is deel van het pioniersteam van Forze Hydrogen Racing.

Duurzaam racen. Daar draait het uiteindelijk om, zegt Houtepen: “We willen mensen inspireren om waterstof te omarmen als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen, en aantonen dat onze auto niet onderdoet voor gangbare racewagens op het circuit.” De auto stoot namelijk alleen water uit, aldus de Beekenaar: “De waterstof reageert met zuurstof uit de lucht in een brandstofcel, waardoor water ontstaat en elektriciteit wordt opgewekt.” Het team gebruikt deze elektriciteit om de elektromotoren van de auto te laten draaien. Ze hebben met vorige modellen al successen behaald in races op de circuits van Assen en Zandvoort, maar willen met de nieuwe auto een stap hogerop. “Het doel is om met deze auto uiteindelijk mee te doen in de Super GT-klasse op Zandvoort. Echt voor serieuze racewagens, maar een mooie uitdaging voor ons.”

De student Lucht- en Ruimtevaarttechnologie is enthousiast over de onthulling: “Het geeft veel energie om met een groep van 60 studenten aan zo’n uniek project te werken. Deze nieuwe auto is echt een mijlpaal.” Zelf is Houtepen de Race Engineer: “Ik houd contact met de coureur voor alle kleine afstellingen aan de auto. De brainstorm over hoe de auto nóg sneller kan is prachtig. Echt een jongensdroom die uitkomt!”

Enorme uitdaging

De volgende stap voor het team van de Beekenaar is om de auto verder te testen, zodat deze zo snel mogelijk het circuit op kan. Het is een behoorlijke uitdaging om een complete racewagen te ontwerpen en te bouwen, zegt Houtepen: “Dit is zo’n ontzettend complexe machine, met allemaal onderdelen die speciaal voor deze auto ontworpen zijn. Niemand bouwt waterstof-racewagens op deze manier, dus we moeten alles zelf uitzoeken en ontwikkelen. Ik kan niet wachten om deze auto aan het publiek te laten zien.”