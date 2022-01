Enorm veel tegenslag, maar WinterWonderBeek blikt toch terug op geslaagd evenement

PRINSENBEEK - Het zit er inmiddels alweer een tijdje op: De 13e editie van WinterWonderBeek. Het was een editie van veel tegenslagen en schakelen. Maar toch blikt de stichting tevreden terug. “Het was ondanks alles een geslaagd evenement”, aldus Herman Emaus.

De 13e editie van WinterWonderBeek zit er inmiddels weer een tijdje op. “Een wel zeer bijzondere editie kunnen we zeggen waarbij, door de steeds maar wijzigende Covid-19 regels, er heel veel aangepast moest worden”, vertelt Emaus. “Helaas hebben we met pijn in ons hart moeten besluiten om geen schaatsbaan weg te zetten. Maar een werkelijk prachtige Kerstboom, de Roetsjbaan en de Verlichte huizenroute zorgden voor gepast vertier op de Markt van Prinsenbeek.”

Prinsenbeek was met de pratende boom zelfs landelijk nieuws afgelopen december. “Uit het hele land kwamen er mensen om WinterWonderBeek te bezoeken. We kunnen wel vaststellen dat, ondanks het ontbreken van de schaatsbaan, de 13e editie een geslaagd evenement is geweest. Langs deze weg willen wij alle vrijwilligers, sponsoren, gemeente, pers, horeca en bezoekers bedanken voor een geslaagd evenement…en stiekem hopen we weer op de medewerking van de vele vrijwilligers en sponsoren tijdens de 14e editie.”

Als Emaus vooruitblikt naar die 14e editie, is er uiteraard één ding dat hij vurig weg: WinterWonderBeek zoals het ‘hoort’. Dus mét schaatsbaan, Roetsjbaan, kerstboom en verlichte huizenroute. “We zullen er alles aan doen om van 15 december 2022 tot en met 5 januari 2023 er weer een mooi evenement van te maken op de Markt in Prinsenbeek.”