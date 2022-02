Romy (16) is finalist voor Miss Teen Noord-Brabant: ‘Het is meer dan een mooi koppie hebben’

BREDA - Komt de mooiste tiener van Noord-Brabant uit Breda? Het zou zo maar kunnen. De Bredase Romy (16) is één van de finalisten van Miss Teen Noord-Brabant. Maar om die titel in de wacht te slepen, is alleen knap zijn niet voldoende. “Mensen denken snel dat het alleen maar gaat om een mooi koppie hebben, maar dat is echt niet het geval. Ik doe juist mee omdat ik er zoveel van kan leren.”

De Bredase Romy vond de wereld van missverkiezingen altijd al interessant. Afgelopen jaar trok de Havo5 leerling van het Graaf Engelbrecht de stoute schoenen aan, en schreef zich in voor Miss Teen Noord-Brabant. En ze was niet de enige. Meer dan 400 meisjes deden hetzelfde. Romy werd net als 149 anderen geselecteerd, en mocht naar de castingdag komen. Daar werd ze verkozen tot één van de finalisten van Miss Teen Noord Brabant. “Ik weet nog goed dat ik die casting dag ontzettend spannend vond. Maar tegelijkertijd was dat ook één van de redenen dat ik me ingeschreven had. Het leek me heel leerzaam om zo’n ervaring op te doen, en uit mijn comfortzone te komen. Ik vind het super leuk dat in nu finalist ben.”

Kwaliteiten

Om Miss Teen van Noord-Brabant te kunnen worden, is knap zijn alleen niet genoeg. “Bij een missverkiezing draait het heel erg om je uitstraling en je boodschap. Als miss moet je je echt inzetten voor anderen, en een hart van goud hebben.” Zo kregen de meiden afgelopen december een challenge waarbij ze iemand een glimlach moesten bezorgen. Romy pakte het groots aan, en zorgde ervoor dat alle kinderen die opgenomen waren op de kinderafdeling van Amphia Ziekenhuis een cadeaupakketje kregen. “Dat was echt heel mooi om te doen. Zo draag je echt je steentje bij.”

Daarnaast moet Romy tijdens de missverkiezing ook vragen beantwoorden in het Engels. “Het is zoveel meer divers dan veel mensen in eerst instantie verwachten. Ik heb ook echt het gevoel dat ik er veel van leer. Mezelf presenteren, zelfvertrouwen uitstralen, op mensen afstappen; Het zijn allemaal dingen waar ik heel mijn leven iets aan ga hebben.”

In maart vindt de finale plaats. Als Romy niet wint, houdt het avontuur voor haar op. “Ik vind dat ik al best trots op mezelf mag zijn met wat ik heb bereikt. Dat pakt niemand meer van me af. Maar natuurlijk hoop ik stiekem wel dat ik ga winnen.” De winnaar mag bij de landelijke verkiezing Noord-Brabant vertegenwoordigen. “Dat lijkt me echt een eer. Ik hoop het enorm!”

Wil jij Romy steunen? Dat kan. Stemmen op de finalisten kan op de website van teen beauty. De stemmen tellen voor 10 procent mee. 10 procent draait om de inzet van de finaliste voor de Linda Foundation, 30 procent om inzet en 50 procent om de grote finale die in maart zal plaatsvinden.