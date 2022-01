Eénmalig knippen in de Avenue terwijl je geamuseerd wordt: ‘Een prachtig protest’

BREDA - De Avenue was één van de cultuurlocaties die vandaag meedeed met de ludieke protestactie ‘Kapsalontheather’. Na het reserveren van een tijdsslot, hebben gasten vandaag onder het genot van wat entertainment een knipbeurt mogen ontvangen. Bart Heppenhuis van de Avenue blikt tevreden terug. “Het was een prachtig ludiek protest.”

Het Kapsalontheater was een initiatief van Diederik Ebbinge (52) en Sanne Wallis de Vries (50). Er kwam landelijk veel steun en ruim 70 theaters deden vandaag mee. Net als de Avenue.

Geslaagd protest

Voor hoofd Marketing & Communicatie van De Avenue, Bart Heppenhuis (30), is het vandaag geslaagd. Na goed contact met de gemeente, maakt ook De Avenue een statement namens de cultuursector: ‘’Dit is echt een prachtig én ludiek protest. Een kapsalon in een theater. We zijn op het landelijke initiatief ingehaakt van Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries. Wij zijn meer dan alleen een theater, maar hier doen we aan mee! Het ludieke protest staat centraal, niemand wordt hier financieel beter van. Er zijn veel mensen in verschillende branches gedupeerd het afgelopen twee jaar, maar wij zijn van mening dat het beleid willekeurig is. Na twee jaar zijn wij er ook klaar mee. Vandaag staat dus centraal voor het ludieke protest: om mensen een podium te bieden, om mensen welkom te heten. De cultuursector kan het veilig realiseren, dus waarom zou het niet kunnen?’’

Zanger en entertainer Hans Vermeulen (61) zorgde vandaag voor ambiance bij de Avenue. ‘’Bijna heel mijn leven doe ik dit al. Ik ben hier aan de Sint Janstraat bij de Boulevard begonnen met de act genaamd ‘Lucky Lips’. In het begin dacht je dat je de maatregelen wel makkelijk kon overbruggen, ach een paar maanden… Maar onderhand is het zo nijpend, het is bijna niet meer te overzien. Vreselijk. Dat wat je in je leven hebt opgebouwd wordt van je afgesneden. Den Haag heeft nóóit antwoord gegeven op de vraag: waarom dan niet? Waarom wordt de cultuursector zo hard aangepakt? Omdat wij het braafste jongetje van de klas zijn? Ik begrijp het niet, het is zo frustrerend. Je wil de glimlachen weer zien. Kijken of het nog in je zit. De cultuursector heeft al bewezen dat het op een veilige manier kan’’, aldus een betrokken en geëmotioneerde Hans Vermeulen.