NAC wint van PEC Zwolle en plaatst zich voor kwartfinales KNVB Beker

BREDA - NAC Breda heeft zich woensdagavond ten koste van PEC Zwolle geplaatst voor de kwartfinales van de KNVB Beker. Het was Kaj de Rooij die de winnende treffer binnenschoot.

In eigen huis nam NAC het vanavond op tegen PEC Zwolle. Maar de Bredase club kwam niet goed uit de startblokken. Al na vijf minuten keek NAC aan tegen een 0-1 achterstand dankzij een goal van Saymak.

Het lukte Breda echter al snel om de score weer gelijk te trekken. In de 13e minuut schoot Bannis raak voor NAC. Thom Haye zorgde daarbij voor de belangrijke assist.



Foto: Peter Visser

Daarna kreeg NAC het moeilijker. PEC kon meerdere kansen creëren, maar beet zich stuk op doelman Olij. In de omschakeling kreeg NAC wel enkele kansen, waaronder een grote kans voor Bannis in de 62e minuut. Hij schoot echter over.

NAC en PEC leken onderweg naar een verlening, maar Kaj de Rooij zorgde toch nog voor een beslissing binnen de reguliere speeltijd. In de 84e minuut schoot hij NAC naar de kwartfinales.

PEC Zwolle is al de tweede eredivisionist die NAC verslaat in de beker. Ook FC Utrecht lukte het niet om van de Bredanaars te winnen.



Foto: Peter Visser