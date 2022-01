Depla uit kritiek op kabinet: ‘Tijd om coronabeleid fundamenteel te overzien’

BREDA - In een open brief aan het kabinet-Rutte IV schrijven burgemeesters Paul Depla en Femke Halsema dat het tijd is om het coronabeleid fundamenteel te herzien. Deze noodkreet richting het kabinet is door nog eens tientallen burgemeesters ondertekend.

Ruim dertig burgemeesters, onder wie dus ook Paul Depla, uiten stevige kritiek op het coronabeleid van het kabinet en op het parlement. Snel wisselende ad-hocmaatregelen ondergraven volgens de burgemeesters het vertrouwen in het openbaar bestuur en maken burgers moedeloos. Zij signaleren dat de overheid vaker kiest voor repressie waardoor de overheid meer en meer tegenover haar eigen burgers is komen te staan. Ook zij die aanvankelijk van goede wil waren om de coronaregels na te leven.

“Juist nu veel burgers het water aan de lippen staat mag het coronabeleid niet verder bezwijken voor de repressieve verleiding. Dan brokkelt het gezag juist verder af om maatregelen – waar nodig - nog wel dwingend op te kunnen leggen en ontstaat er een vertrouwensprobleem”, schrijven de burgemeesters Paul Depla en Femke Halsema (Amsterdam) in de Volkskrant.

De burgemeesters dringen aan op fundamentele herzieningen van het coronabeleid en stellen drie stappen voor: met voorrang ontwikkelen van een langetermijnperspectief, regels bedenken die voorspelbaar, logisch en redelijk zijn en stoppen met ongelijke en selectieve handhaving. De oproep wordt onder meer gesteund door alle burgemeesters die betrokken zijn bij de uitvoering van het coronabeleid in het Veiligheidsberaad.

Veilig open

Onlangs deed het Bredase stadsbestuur al een oproep aan de landelijke politiek. Zij vroegen het kabinet toen om de samenleving weer op een veilige manier open te stellen om zo tot een perspectief te komen waarin samenleving en economie minder kwetsbaar worden voor aanwezigheid van corona.