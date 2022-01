Studenten organiseren online muziekbingo voor onderwijs in Ghana

BREDA - Vier managementstudenten organiseren binnenkort een online muziekbingo om zo geld op te halen voor het onderwijs in Ghana. De studenten doen deze opdracht in samenwerking met de organisatie Edukans. “Onderwijs is de sleutel tot duurzame ontwikkeling.”

Morgen zou The Big Belly Bar in Breda omgetoverd worden tot heuse speelhal. Vier Bredase studenten zouden dan namelijk een silent bingo organiseren voor het goede doel. Helaas laten de coronamaatregelen dat op dit moment niet toe. Maar dat is geen reden voor de studenten om bij de pakken neer te gaan zitten. “De Silent Muziekbingo wordt vervangen door een online muziekbingo!”, aldus het viertal. “Een muziekbingo is een bingo, maar dan in een ander jasje. In plaats van getallen die voorbij komen, worden er nu platen gedraaid. Weet jij de artiest en de titel van het nummer dat wordt gedraaid, dan mag je deze afstrepen op je bingokaart. Bij een volle rij of een volle bingokaart win je leuke, gesponsorde prijzen. Heb je een valse bingo wordt er uiteraard een liedje gezongen.”

Deze actie is bedoelt om geld op te halen voor Correctbooks ten behoeve van scholieren in Ghana. De organisatie Edukans heeft deze Correctbooks bedacht om scholieren in Ghana eindeloos leerplezier te bieden. De managementstudenten doen deze opdracht in samenwerking met organisatie Edukans. Dit is een organisatie die zich inzet voor goed onderwijs in ontwikkelingslanden. “Onderwijs is de sleutel tot duurzame ontwikkeling, bovendien stimuleert goed onderwijs gelijke kansen voor mannen en vrouwen.”

Voor meer informatie kunt u kijken op de instagrampagina @thebigonlinebingo.